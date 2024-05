Ihr Hündchen war auch dabei Demi Moore im Polka-Dot-Kleid in Cannes

Demi Moore mit Dennis Quaid beim "The Substance"-Fototermin in Cannes. (ili/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 15:31 Uhr

Demi Moore erschien im Polka-Dot-Kleid an der Seite von Dennis Quaid zum "The Substance"-Fototermin. Abgelichtet wurde dabei auch ihr kleiner gestresster Hund.

Zum "The Substance"-Fototermin kam Hollywoodstar Demi Moore (61) mit ihrem Co-Star Dennis Quaid (70). Freudestrahlend und Arm in Arm posierten die beiden im Rahmen des Filmfestivals von Cannes für die Kameras. Zur großen Freude hatten die Filmstars auch allen Grund, wurde ihr Horrorstreifen bei der Premiere am Sonntagabend doch mit begeisterten Kritiken und 13-minütigen Standing Ovations gefeiert.

Im Polka-Dot-Kleid und mit Hund

Zum Fotografentermin am Tag danach erschien Demi Moore in einem hinreißenden cremefarbenen Polka-Dot-Kleid, das nach unten auslaufende schwarze Pünktchen auf der karierten Grundstruktur zierten. Das tief ausgeschnittene Dekolletee, die Ärmelchen und die schmale Taille des knöchellangen Dresses schmeichelten der Figur der Schauspielerin.

Dazu kombinierte Moore weiße Pumps mit schwarzer Spitze und tropfenförmige Diamant-Ohrhänger. Als eine Art weiteres Accessoire hatte der US-Star zeitweise seinen kleinen braun-weißen Hund dabei, der mit seiner heraushängenden Zunge doch eher gestresst wirkte.

Der kleine Vierbeiner ist auch auf anderen Fotos, die Moore auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, in ihrem Arm zu sehen. Unter anderem kommentierte "Pilaf, the little mouse" – der Account des kleinen Demi-Moore-Hundes: "Ich liebe dich, Mami. Den ganzen Tag jagen".

Hollywood goes Cannes

Die 77. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes findet vom 14. bis 25. Mai statt und verwandelt den Urlaubsort an der französischen Riviera zwölf Tage lang zum Epizentrum der internationalen Filmprominenz. Der diesjährigen Dominanz US-amerikanischer Produktionen im Wettbewerb um die Palme d'or (Goldene Palme) ist es zu verdanken, dass sich wohl halb Hollywood in Frankreich einfinden wird.