"Dankbar für jeden Augenblick" Lindsay Lohan feiert 38. Geburtstag mit Kuchen und Kerzen

Lindsay Lohan ist Anfang Juli 38 Jahre alt geworden. (wue/spot)

SpotOn News | 08.07.2024, 18:46 Uhr

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat ihren 38. Geburtstag offenbar in kleinem Kreise mit ihren Liebsten verbracht. Es gab unter anderem Kerzen und Kuchen. Zudem bedankt sie sich für die vielen Glückwünsche.

Lindsay Lohan ist am 2. Juli 38 Jahre alt geworden. Die US-Schauspielerin zeigt ihren Followerinnen und Followern jetzt, in welch offenbar intimem Rahmen sie sich feiern ließ. Auf den Aufnahmen, die sie auf Instagram veröffentlicht hat, ist Lohan unter anderem mit ihrer jüngeren Schwester Aliana (30), ihrem Bruder Dakota (28), einigen Freundinnen und ihrem Ehemann Bader Shammas (37) zu sehen.

Ein weiteres Foto zeigt sie strahlend mit einem mit zahlreichen Kerzen geschmückten Kuchen. Am Abend gab es offenbar ein Festmahl für das Geburtstagskind. Lohan veröffentlicht ein Bild einer ebenfalls mit Kerzen festlich gedeckten Tafel. An den Plätzen befanden sich unter anderem Menükarten und weiße Rosen. "Kuchen und Kerzen", schreibt sie passend dazu. Und offenbar hat nicht nur Lohan, die auf den Bildern sehr angetan wirkt, die Feier mit den Liebsten genossen. "War die beste Zeit", bestätigt auch Dakota in einem Kommentar.

Lindsay Lohan ist "dankbar für jeden Augenblick"

"Ein weiterer Trip rund um die Sonne", kommentierte Lohan schon vor wenigen Tagen ein Bild, auf dem sie sich mit Geburtstagskrönchen zeigte. Sie sei "dankbar für jeden Augenblick" und wisse jede Sekunde "und all die schönen Dinge, die das Leben zu bieten hat", zu schätzen. Die Schauspielerin fühle sich gesegnet und wolle sich für die vielen Glückwünsche bedanken. Jene gab es zu den beiden Beiträgen unter anderem auch von befreundeten Stars, Kolleginnen und Kollegen – darunter It-Girl Paris Hilton (43), Schauspieler Dennis Quaid (70) und Model Tyra Banks (50).

Lindsay Lohan ist seit rund zwei Jahren mit Shammas verheiratet. Ein Sprecher der unter anderem aus "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag" bekannten Schauspielerin hatte im vergangenen Sommer bestätigt, dass sie und ihr Partner Eltern eines Sohnes namens Luai geworden sind. Bald kehrt sie in einer ihrer bekanntesten Rollen auf die Leinwand zurück. Kürzlich wurde bekannt, dass der Dreh für "Freaky Friday 2" mit Lohan und Jamie Lee Curtis (65) begonnen hat. Der Film soll 2025 starten.