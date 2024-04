Stars Demi Moore: Krebskranke Tante machte ihr Mut

Demi Moore - An Unforgettable Evening Benefiting The Women's Cancer Research Fund 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 10:00 Uhr

Demi Moore sagt, dass der „unglaubliche Mut“ und die Einstellung, die ihre Tante als Brustkrebsüberlebende gezeigt hat, sie dazu inspirieren, stark zu bleiben, was auch immer das Leben ihr und ihrer Familie in den Weg stellt.

Die 61-jährige ‚Ghost‘-Darstellerin wurde bei der Gala ‚An Unforgettable Evening‘ zugunsten des Women‘s Cancer Research Fund (WCRF) für ihre Arbeit zur Sensibilisierung für Brustkrebs mit dem Courage Award geehrt. Sie erzählte, wie die „furchtlose Einstellung mit dem Glauben“ ihrer Tante sie alles habe durchstehen lassen.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ bei der Wohltätigkeitsfeier im Beverly Wilshire Hotel am Mittwoch (10. April) sagte sie: „Ich bin heute Abend hier mit meiner Tante, die Brustkrebs überlebt hat und seit 18 Jahren krebsfrei ist. Ich schaue mir den unglaublichen Mut an, den sie hatte, und auch die Einstellung, die sie hatte, als sie sich dem stellte. Es war eine furchtlose Haltung mit Glauben.“

Demi, die 1998 ihre Mutter Virginia Guynes an einen Gehirntumor verlor, betonte die Bedeutung der Forschung für die Suche nach einem Heilmittel und neuen Behandlungen. Sie sagte über die Auszeichnung: „Ich fühle mich sehr bewegt und gerührt. Und ich bin auch sehr dankbar für die Möglichkeit, dabei zu helfen, die Botschaft, das Bewusstsein und die Bedeutung der Forschung weiter zu verbreiten, denn Forschung bedeutet Lösung.“

Demis Familie muss aktuell auch während des Kampfes ihres Ex-Mannes Bruce Willis gegen frontotemporale Demenz stark bleiben. Bei einem Auftritt in Andy Cohens SiriusXM-Show ‚Radio Andy‘ wurde Demi kürzlich gefragt: „Welche Botschaft haben Sie für Menschen da draußen, die Familienmitglieder haben, die an Demenz erkrankt sind? Wer kümmert sich um sie oder in ihrem Leben?“ Sie antwortete: „Ich denke, das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, sie dort abzuholen, wo sie stehen. Wenn du loslässt, wer sie waren oder wer sie deiner Meinung nach sein sollten, oder wen du gerne hättest, dann kannst du wirklich in der Gegenwart bleiben und die Freude und die Liebe aufnehmen, die präsent ist und für alles da ist, was sie sind, nicht für alles, was sie nicht sind.“ Demi hat mit dem 69-jährigen Schauspieler die erwachsenen Töchter Rumer (35), Scout (30) und Tallulah (32).