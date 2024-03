Film Denis Villeneuve: Freundschaft am Set half ‚Dune 2‘

04.03.2024

Denis Villeneuve sagt, dass die Freundschaft zwischen den ‚Dune: Part Two‘-Stars Timothee Chalamet und Zendaya eine große Hilfe bei den Dreharbeiten war.

Der 56-jährige Regisseur hatte seine ursprüngliche Besetzung wieder zusammengebracht, um den zweiten Teil des Films zu drehen. Er hat nun verraten, dass sich die beiden Schauspieler während der Arbeit an ‚Dune‘ und der anschließenden Promo-Tour näher gekommen seien – und es hat ihnen geholfen, die Fortsetzung zu drehen, weil sie „keine Angst hatten“, in intime Szenen einzutauchen.

Villeneuve erzählte ‚Deadline.com‘: „Als wir den ersten Teil drehten, erinnere ich mich, dass die Chemie zwischen beiden Schauspielern sehr schnell stimmte. Und dass sie zwischendurch, als wir die Promo-Tour für Teil Eins machten, echte Freunde wurden. Und das hat mir natürlich enorm geholfen, denn der ganze Film basiert auf ihrer Liebesgeschichte.“ Chalamet spielt Paul Atreides mit Zendaya als seine große Liebe Chani und Villeneuve ist überzeugt, dass die starke Verbindung der beiden im wirklichen Leben ihnen auf der Leinwand geholfen hat. Er fügte hinzu: „Die ganze Struktur des Films ist eingebettet in ihre Liebesgeschichte. Und durch ihre Beziehung sehen wir all das Drama, das sich entfaltet, und all die Spannungen. Diese Intimität, diese Freundschaft, diese starke Freundschaft zwischen Timothee und Zendaya hat mir geholfen, weil sie keine Angst hatten, in intimere Szenen zu gehen. Es war also sehr einfach für mich, mit ihnen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich überrascht war, aber ich würde sagen, dass ich bewegt war, viele Male.“

In weiteren Hauptrollen sind auch Austin Butler und Florence Pugh zu sehen, und Villeneuve lobte seine junge Besetzung zuvor als die „Zukunft des Kinos“. Auf die Frage, ob er Vertrauen in die nächste Generation von Filmstars habe, sagte Villeneuve dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil alles in Bewegung ist und wir keine Distanz haben. Vielleicht werden wir die Auswirkungen in 10 Jahren sehen, aber ja, ich glaube an diese neue Generation. Sie sind sehr offen, sehr weise, sehr geschickt und sehr verspielt. Timothee, Zendaya, Florence und Austin spielen mit dem roten Teppich, und es ist erstaunlich, wie sie diesen Raum besitzen. Sie sind sehr authentisch. Sie sind die Filmstars der Zukunft und sie werden mit der neuen Generation sprechen. Das ist die Zukunft des Kinos.“