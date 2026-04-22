Stars Denise Richards: Hommage an Patrick Muldoon

Denise Richards attend the aka Charlie Sheen Netflix Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 09:00 Uhr

Denise Richards hat Patrick Muldoon gewürdigt und den verstorbenen Schauspieler nach seinem Tod im Alter von 57 Jahren als ihren „besten Freund“ und „Stimme der Vernunft“ bezeichnet.

Die 55-jährige Schauspielerin veröffentlichte zwei Tage nach Patrick Muldoons Tod eine Nachricht auf Instagram, in der sie auf ihre jahrzehntelange Freundschaft zurückblickte.

Am Dienstag (21. April) schrieb sie: „Ich bin zutiefst untröstlich und am Boden zerstört, dich verloren zu haben. Du warst mein bester Freund und meine Familie. Wir lernten uns in unserem ersten Schauspielkurs kennen, ich war 19 und hatte noch nie einen Schauspieljob, und du warst 21, Student an der USC und hattest eine wiederkehrende Rolle in ‚Who’s the Boss‘. Und hier sind wir nun. 36 Jahre später. Mein ganzes Erwachsenenleben, und ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen.“ Sie fuhr in ihrem emotionalen Instagram-Post fort – der von einer Videomontage begleitet war, die Bilder und Ausschnitte des Paares aus mehreren Jahrzehnten zeigte, unterlegt mit dem Song ‚Everything I Own‘ von Bread: „Die Freundschaft, Liebe, Unterstützung, der Respekt und die Loyalität, die wir hatten, waren bedingungslos und selten. Du hast jeden Raum erhellt, den du betratst.“

Richards beschrieb ihn als eine überlebensgroße Persönlichkeit, zu der sich alle hingezogen gefühlt hätten. Er sei ein äußerst talentierter, zugleich aber oft unterschätzter Schauspieler gewesen, der sich stets seine Bescheidenheit bewahrt habe. Alles an ihm sei ansteckend gewesen – sein Lachen, seine Freundlichkeit, sein Humor, seine Stärke, seine Loyalität, seine Leidenschaft und seine Lebensfreude. Außerdem habe sie betont, dass sie sich gegenseitig stets als Fels in der Brandung unterstützt hätten und ihre gemeinsamen Erinnerungen unzählig seien. Er habe ihr immer den Rücken gestärkt und sie mehr beschützt als jeder andere.