Stars Dennis Quaid: Runder Geburtstag fühlte sich seltsam an

Dennis Quaid - Premiere of Reagan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 10:00 Uhr

Dennis Quaid fühlte sich „sehr seltsam“, als er älter wurde als sein Vater je war.

Der 70-jährige Schauspieler verlor seinen Vater Buddy, als dieser 1987 im Alter von 63 Jahren starb, und fühlte sich „immer schlecht“, dass sein Vater nie den runden Geburtstag erreichte, den er im April feierte. In der Sendung ‚Today‘ sagte er: „Ich wurde 63 Jahre alt und bin etwa sechs Monate später mitten in der Nacht aufgewacht und es hat mich einfach getroffen. Also zählte ich die Tage vom Geburtstag meines Vaters bis zu seinem Tod und von meinem Geburtstag bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufwachte. Es war die gleiche Anzahl von Tagen. In dieser Nacht war ich älter als mein Vater gewesen war. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er in meinem Herzen da ist und so, aber es ist… man wird… es ist schwer zu erklären.” Er fügte hinzu: „Die Sache ist die: mein Vater starb mit 63 Jahren. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil er nicht 70 geworden ist. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, den Punkt zu überschreiten, an dem dein Vater starb.“

Der Hollywood-Star, der für seine Rollen in Filmen wie ‚The Day After Tomorrow‘ und ‘Ein Zwilling kommt selten allein‘ bekannt ist, gab zu, dass er den Ruhm „immer genossen“ hat, er durch ihn aber auch die „dunkle Seite“ Hollywoods kennengelernt hat.