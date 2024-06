Film Denzel Washington: Er zieht sich von der Schauspielerei zurück

Denzel Washington - December 2021 - Avalon - The Tragedy of Macbeth Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 12:00 Uhr

Denzel Washington deutete an, dass er sich in den kommenden Jahren von der Schauspielerei zurückziehen wird.

Der zweifache Oscar-Preisträger verkündete die Neuigkeiten während eines Auftritts beim American Black Film Festival in Miami Beach in Florida am Wochenende (15.-16. Juni), bei dem er über seine zukünftigen Pläne sprach.

Der Star bestand dabei darauf, dass er weniger Zeit mit der Arbeit auf der großen Leinwand verbringen werde. Washington erklärte bei dem Event: „Die Dinge, die für mich beruflich hinter der Kamera geschehen, sind mir heute genauso wichtig wie vor der Kamera. Ich denke, dass ich immer weniger Zeit vor der Kamera verbringen werde.“ Denzel sprach auch über die Arbeit mit seinen Kindern an einer Netflix-Adaption von August Wilsons ‚The Piano Lesson‘, die von seinem Sohn Malcolm Washington mitgeschrieben und inszeniert worden ist, in der sein anderer Sohn John David Washington die Hauptrollen spielen wird und die von seiner Tochter Katia Washington produziert wurde. Der Schauspieler, der das Projekt produzierte, witzelte: „Nach ungefähr zwei Wochen [am Filmset] ging ich nach Hause. Ich dachte, dass es hier echt nichts mehr für mich zu tun gibt, ich stehe dabei nur im Weg.“ Über Malcolms Regiearbeit fügte er hinzu: „Ich sage das nicht nur, weil er mein Sohn ist, aber er ist sehr talentiert. Er hat das American Film Institute besucht. Er hat als Jahrgangsbester abgeschlossen.“ Denzel dankte auch seiner Frau Pauletta Pearson dafür, dass sie ihre Kinder zu einer Karriere in der Filmbranche inspirierte.