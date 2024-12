Auftritt sorgt für Aufsehen Denzel Washingtons Tochter: Die Größe ihrer Frau verblüfft

Sind seit 2024 verheiratet: Katia Washington (l.) und Colleen Wilson. (jök/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 11:43 Uhr

Ein Auftritt von Denzel Washingtons Tochter Katia und ihrer Ehefrau Colleen Wilson in Los Angeles sorgt für Schlagzeilen. Der beachtliche Größenunterschied des Ehepaars lässt die Fans staunen.

Internet-Hype um Denzel Washingtons (69) Tochter. Der Auftritt von Katia Washington (37) und ihrer Ehefrau Colleen Wilson bei einer Veranstaltung der Critics Choice Association in Los Angeles schlägt hohe Wellen. Die Fans sind vor allem von einem Detail fasziniert: dem beachtlichen Größenunterschied zwischen den beiden Frauen.

Colleen Wilson scheint auf den Bildern ein bis zwei Köpfe größer als Ehefrau Katia zu sein. Tatsächlich soll Wilson, eine ehemalige Balletttänzerin, stolze 1,93 Meter messen. "Ist sie wirklich klein oder ist ihre Frau nur wirklich groß?", grübelt etwa eine TikTok-Userin. Eine andere Nutzerin zeigt sich begeistert: "Als großes Mädchen finde ich es toll, dass sie immer noch ihre Absätze trägt."

Eine Familie mit künstlerischer DNA

Der bemerkenswerte Auftritt lenkt den Blick auch auf die gesamte Washington-Familie. Katia ist eines von vier Kindern des Oscarpreisträgers Denzel Washington und seiner Frau Pauletta (74), die seit 41 Jahren verheiratet sind. Nach Sohn John David (1984) und Tochter Katia (1986) machten die Zwillinge Malcolm und Olivia (1991) das Familienglück perfekt.

Besonders interessant: Gleich zwei der Washington-Sprösslinge sind in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten. Malcolm gab erst kürzlich mit "The Piano Lesson" sein Regiedebüt, während Katia als Produzentin durchstartet. Gemeinsam mit ihrem Vater produzierte sie bereits den Film "Fences" (2016).

Stolzer Vater mit klaren Werten

Für Denzel Washington steht trotz aller Erfolge die Familie an erster Stelle. Im Rahmen der Werbetour für "Gladiator II" betonte er: "Wenn ich daran denke, worauf ich am stolzesten bin, fallen mir nicht meine Erfolge als Schauspieler ein. Vielmehr denke ich an unsere Kinder: Sie sind gute Menschen. Sie wissen, was richtig und was falsch ist."