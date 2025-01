Im Alter von 82 Jahren Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani ist gestorben

Oliviero Toscani wurde für seine Benetton-Werbekampagnen bekannt. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 09:13 Uhr

Er wurde in den 1980er Jahren durch seine kontroversen Werbekampagnen für Benetton bekannt. Nun ist der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani (1942-2025), unter anderem bekannt für seine Werbekampagnen für die Modemarke Benetton, ist tot. Wie italienische Medien berichten, starb er am Montag (13. Januar) nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren.

Video News

Toscani war demnach am 10. Januar in das Krankenhaus des Ortes Cecina in der Toskana eingeliefert worden, weil sich sein Zustand verschlechtert hatte. Der Fotograf litt seit etwa zwei Jahren an der seltenen Krankheit Amyloidose. Er hinterlässt seine Ehefrau Kirsti Toscani, mit der er 50 Jahre lang zusammen war, sowie die gemeinsamen Kinder Rocco, Lola und Ali.

Kontroverse Werbekampagnen mit Benetton

Oliviero Toscani wurde in den 1980er Jahren durch seine kontroverse Gestaltung der Werbekampagnen des Modehauses Benetton bekannt, etwa die Plakate unter dem Slogan "All the colours of the world" mit in bunten Benetton-Pullovern gekleideten Kindern aller Hautfarben. Rassismus war wiederholt Thema von Toscanis Bildern, ebenso wie ihm deswegen mehrfach Rassismus vorgeworfen wurde.

Generell nutzte Toscani für die Kampagnen regelmäßig sozialkritische und kontroverse Bilder. Anfang der 1990er Jahre sorgte seine Verwendung mehrerer Pressefotografien für die Kampagnen für Aufmerksamkeit. So nutzte er eine Fotografie des sterbenden Aids-Aktivisten David Kirby und seiner trauernden Familie, das einer Leiche eines erschossenen Mafiosos und seiner trauernden Familie oder die eines überladenen Flüchtlingsschiffs vor der albanischen Küste. Eine spätere Kampagne zeigte nackte Körper mit dem Stempelaufdruck "H.I.V. positive" oder eine Aufnahme des blutigen Hemds mit Einschussloch eines gefallenen Soldaten im Bosnienkrieg.

Nach einer Werbekampagne im Jahr 2000, die Porträtaufnahmen von zum Tode verurteilten Gefängnisinsassen in den USA zeigte, distanzierte sich Benetton-Mitgründer Luciano Benetton von ihm. Toscani verließ die Marke daraufhin. Erneute Aufmerksamkeit erhielt der Fotograf 2007 durch seine Fotoreihe des magersüchtigen Models Isabelle Caro. Die Kampagne "No-Anorexia" sollte auf die Problematik des Schlankheitswahns aufmerksam machen.

Benetton trauert um Oliviero Toscani

Die Marke Benetton teilte zum Tod Toscanis eine Aufnahme des Fotografen von 1989, die eine Hand mit einem Strauß Blumen zeigt, auf Instagram und schrieb: "Um gewisse Dinge zu erklären, reichen Worte einfach nicht aus. Das hast du uns beigebracht. Und damit möchten wir dir mit einem Foto Tribut zollen, dass du vor vielen Jahren für uns aufgenommen hast. Lebe wohl Oliviero. Träum weiter."