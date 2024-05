"Let's Dance" hat die Liebe gestärkt Detlef D! Soost sendet Liebeserklärung an Ehefrau Kate Hall

Kate Hall und Detlef D! Soost sind seit 2012 zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 20:01 Uhr

Am 24. Mai steht Detlef D! Soost im Finale von "Let's Dance". Unterstützung bekommt der Choreograf dabei von seiner Ehefrau Kate Hall. Zu ihrem Geburtstag sendet er ihr im Netz rührende Glückwünsche.

Detlef D! Soosts (53) Ehefrau Kate Hall (41) hält ihm den Rücken frei. Seit Februar kämpft der Choreograf bei "Let's Dance" um den Titel des "Dancing Stars" und hat es bis in Finale geschafft. Am 24. Mai muss er sein Können ein letztes Mal unter Beweis stellen – und kann sich dabei immer auf seine Liebste verlassen. Jetzt nahm Soost ihren Geburtstag zum Anlass, um seiner Frau eine Liebeserklärung zu senden. "Den Weg des Lebens mit dir gemeinsam zu beschreiten, ist das größte Geschenk für mich", schwärmte er in einem Beitrag auf Instagram.

Kate Hall, die am 21. Mai 41 Jahre alt wurde, sei für ihn "Ehefrau, Beraterin, Freundin und Soulmate"."Ich liebe es, dass wir Privatleben und Business immer miteinander verbinden können, ohne dass es eine Innere-Balance-Schieflage in unserem Leben gibt", widmete Detlef D! Soost der dänischen Sängerin liebevolle Worte.

"Let's Dance" hat "Band der Liebe gestärkt"

Seine "Let's Dance"-Teilnahme bescherte dem Tanz-Coach und seiner Ehefrau nach zwölf Jahren Ehe einen ganz besonderen Moment, der in den Glückwünschen extra Erwähnung fand. "Neben vielen magischen Momenten dieses Jahr mit dir war der bei 'Let's Dance', wo du singen und ich tanzen durfte, der größte Magic Moment für mich. Dieser Moment hat unser Band der Liebe noch einmal so gestärkt", erklärte Detlef D! Soost.

Bei den "Magic Moments" in der neunten Episode der Staffel tanzte er zusammen mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) zu dem Song "Ready For Love" – live in der Show gesungen von Kate Hall.

Detlef D! Soost und Kate Hall lernten sich 2009 bei den Dreharbeiten zur Castingshow "Popstars" kennen. Drei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Die Eheleute haben eine gemeinsame Tochter. Im "Let's Dance"-Finale, in dem Soost gegen Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) und Jana Wosnitza (30) mit Vadim Garbuzov (37) antreten muss, wird seine Kate ihn wieder im Publikum unterstützen.