Stars „Mein Prinz“: Let’s Dance-Star Ekaterina Leonova gibt intimen Einblick in ihre Suche nach neuer Liebe

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 16:00 Uhr

Let’s Dance-Star Ekaterina Leonova gibt einen intimen Einblick in ihre Suche nach neuer Liebe.

Ekaterina Leonova zählt zu den absoluten Publikumslieblingen von ‚Let’s Dance‘ und immer wieder wird über ihren gegenwärtigen Beziehungsstatus spekuliert.

Dass die hübsche Profi-Tänzerin (37) tatsächlich Single ist, können viele Fans nicht glauben. Und so stellen sie ihr immer wieder die Frage, wer denn nun der Mann an ihrer Seite sei und wie ihr Beziehungsstatus lautet – auch in einem aktuellen Q A auf Instagram. Jetzt stellt die Profitänzerin klar: Sie ist noch Single!

Auf ihrem Instagram Account wollte jemand direkt wissen: „Bist du vergeben?“ Die Tänzerin antwortete daraufhin mit einem klaren „Nein“. Zudem meinte sie mit einem Augenzwinkern: „Mein Prinz findet den Weg nicht zu mir. Könntet ihr ihm bitte helfen?“ Darüber hinaus beantwortete sie eine weitere private Frage, die lautete: „Wünschst du dir irgendwann mal Kinder, wenn die Zeit reif ist?“ Dazu meinte Ekaterina: „Mein Papa würde sagen: ‚Die Zeit ist schon überreif.’“

Erst im vergangenen Monat sprach Ekaterina mit RTL offen über ihr Liebesleben: „Es ist immer schön, wenn man im Leben eine Vertrauensperson hat, die diese Flamme wieder entzünden kann.“ Ob sie eine solche Person gerade in ihrem Leben habe? Zu diesem Zeitpunkt antwortete sie mit einem „Ja“. Doch diese Romanze scheint schon wieder vorbei zu sein. Dennoch legt Ekaterina großen Wert auf ihre Privatsphäre, wie sie im Interview ebenfalls erklärte: „Ich versuche zumindest einen Teil von meinem Leben noch für mich privat zu halten, weil man manchmal Zeit braucht, um etwas zu zeigen oder zu geben.“