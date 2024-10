Stars Diddy: Auch andere Promis werden angeklagt

Bang Showbiz | 08.10.2024, 11:30 Uhr

Der Fall Sean „Diddy“ Combs wegen Sexhandels involviert eine Reihe von Prominenten, die zusammen mit dem Rapper angeklagt werden sollen.

Der 54-jährige Rapper sitzt in New York im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Anwalt Tony Buzbee, der mehr als 120 neue mutmaßliche Opfer des Künstlers vertritt, sagte, er bereite sich darauf vor, eine Reihe neuer Klagen gegen hochkarätige Namen einzureichen.

In einem Gespräch mit ‚TMZ Live‘ fügte er über die bevorstehenden Fälle hinzu: „Ich denke, ich werde die Klagen für sich selbst sprechen lassen. Jeder konzentriert sich darauf, welche anderen Prominenten involviert waren, wer genannt wird, wer geoutet wird – ich erwarte nicht, dass das diese Woche passiert. Ich hoffe, dass ich diese Woche einige Klagen einreichen kann.“ Herr Buzbee gab auf einer Pressekonferenz am 1. Oktober bekannt, dass seine Anwaltskanzlei Buzbee und die AVA Law Group eine Gruppe von über 120 Opfern – bestehend aus Männern und Frauen – vertreten, die sagen, dass sie von Combs sexuell missbraucht und von dem Rapper sexuell gehandelt wurden – und zwar bei Straftaten, die angeblich bis in die frühen 1990er-Jahre zurückreichen. Beide Firmen sagten, sie seien von über 3.000 Personen kontaktiert worden, aber es seien noch keine Klagen eingereicht worden. Herr Buzbee fügte in einem Update zu den Fällen hinzu: „Natürlich werden wir Herrn Combs und einige Unternehmen einbeziehen, aber wir wollen sicherstellen, dass wir, wenn wir Personen über Herrn Combs hinaus benennen, sicherstellen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, denn es wird einen Feuersturm auslösen und wir verstehen das.“

Er warnte Prominente, die an Combs‘ inzwischen berüchtigten ‚Freak Off‘-Treffen teilnahmen: „Ich möchte über etwas im Klaren sein: Wenn Sie an einer dieser ‚Partys‘ teilnahmen – wenn man es so nennen will – und Sie waren schon einmal dort oder Sie wussten, was passieren würde, das heißt, Sie wissen, dass eine bestimmte Droge in Getränken verwendet wurde und dazu führte, dass Menschen gezwungen und ausgenutzt wurden, und Sie waren dort im Raum, oder haben teilgenommen, oder es beobachtet und nichts gesagt, oder geholfen, es zu vertuschen, dann haben Sie meiner Meinung nach ein Problem. Wenn wir jeden dieser Fälle einreichen, werden wir uns bemühen, sie am Anfang zu lösen, aber wenn das nicht gelingt, werden wir öffentliche Klagen einreichen und diese Fälle aggressiv verfolgen.“