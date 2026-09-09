Musik Dido plant Comeback 2027 mit neuem Album und erster Tour seit acht Jahren

Dido - Ivor Novello Awards 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 14:00 Uhr

Dido plant Comeback 2027 mit neuem Album und erster Tour seit acht Jahren.

Dido steht vor einem großen Comeback: Für 2027 sind ein neues Album und eine Tournee in Planung.

Die Sängerin von ‚White Flag‘ ist mit ihrem Bruder Rollo, dem Mastermind hinter Faithless und Mitverantwortlichem für einige ihrer größten Hits, wieder im Studio. Insider berichten, dass die beiden kurz davor stehen, ihr nächstes Projekt abzuschließen. Wenn alles nach Plan läuft, müssen Fans nicht mehr lange auf den Nachfolger zu ‚Still On My Mind‘ (2019) und eine neue Reihe von Live-Auftritten warten.

Ihr Wiederaufstieg fällt mit dem TikTok-Boom ihrer zeitlosen Hits ‚Here With Me‘ und ‚Thank You‘ zusammen, die eine ganze neue Generation von Hörern anziehen und die Streaming-Zahlen in die Höhe schnellen lassen. Ein Experte sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne von ‚The Sun‘: „Es ist noch früh, aber die Hoffnung ist, dass nächstes Jahr neue Musik und einige Tourdaten erscheinen. Das ist der Plan. Es wären ihre ersten Shows seit 2019 – also lange überfällig. Vieles hat sich verändert, seit sie das letzte Mal aufgetreten ist, denn Songs wie ‚Here With Me‘ und ‚Thank You‘ sind auf TikTok viral gegangen, sodass sich neue Fans für sie interessieren. Mit neuer Musik wieder da zu sein, wird ein großer Moment für sie.“

Didos letzte Tournee war 2019 – ihre erste seit 15 Jahren. Ihr Album ‚Girl Who Got Away‘ erschien 2013, der Vorgänger ‚Still On My Mind‘ 2019. Didos Album ‚No Angel‘ aus dem Jahr 1999 verkaufte sich weltweit über 21 Millionen Mal, und die erste Single ‚Here With Me‘ wurde durch ihre Verwendung als Titellied der Teenager-Serie ‚Roswell‘ und später im Kult-Weihnachtsfilm ‚Tatsächlich… Liebe‘ zum Hit. Doch es war der Song ‚Thank You‘, der ihr weltweiten Erfolg brachte, als Eminem ihn hörte und sie um Erlaubnis bat, ihn für seinen Track ‚Stan‘ zu sampeln. Die beiden freundeten sich an, und Dido trat sogar im Musikvideo als Stans schwangere Freundin auf. Ihr Folgealbum ‚Life for Rent‘ (2003) brachte Hits wie ‚White Flag‘ und ‚Life for Rent‘ hervor.