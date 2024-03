Wer ist noch zusammen? „Die Bachelors“: „Hochzeit oder Beerdigung“ im Finale?

Die "Bachelors" Sebastian (l.) und Dennis auf dem Weg zur "Hochzeit". Oder zur "Beerdigung". (smi/spot)

SpotOn News | 20.03.2024, 22:16 Uhr

Finale in der ersten Doppelstaffel "Die Bachelors": Bei Dennis kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Katja und Rebecca. Bei Sebastian ist die Frage eher, ob Larissa die letzte Rose annimmt oder nicht.

"Die Bachelors" sind zurück in Deutschland. Dennis (30) und Sebastian (35) werden in der letzten Folge (Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL und RTL+) in einem Hotel von den Angehörigen ihrer beiden Finalistinnen durchleuchtet. Dennis trifft zuerst auf Rebecca (27). Die ist erkältet, deshalb fällt das Wiedersehen körperlich nicht so intim aus wie von beiden Seiten erhofft. Rebecca hält erst mal eine Art Bewerbungsrede für die letzte Rose. "Die Anziehung hat sich in Richtung Gefühle entwickelt", sagt sie. Sie will nun mit Dennis die "Zukunft zusammen meistern".

Video News

"Liebe auf den ersten Blick" für Dennis

Dann betreten Rebeccas Vater und ihre beste Freundin das Hotel. "Das ist er", sagt der Vater gleich über seinen potenziellen Schwiegersohn. Er lässt die Freundin für "Mädelsgespräche" bei Rebecca. "Ich nehme den Chef", sagt er mit Blick auf Dennis. Man bekommt einen Verdacht, warum Rebecca in der ganzen Staffel sich leicht devot gegenüber ihrem Bachelor verhielt. Gleiches gilt übrigens für Dennis' andere weit gekommene Kandidatinnen, während die Anwärterinnen von Sebastian eher autark und weniger entgegenkommend agierten. Für Dennis ist es jedenfalls "Liebe auf den ersten Blick" für Rebeccas Erzeuger.

Sebastian kommt zuerst mit Eva (27) zusammen, obwohl er erklärtermaßen Larissa (30) im Kopf hat. Die ließ ihn im Halbfinale zappeln, Sebastian fühlte sich wie ein "Bachelorette"-Kandidat. Nun aber erstmal ein Treffen mit Evas Familie. "Bist du verliebt?", will die Schwester wissen. Eva wählt das vorsichtigere Wort "verknallt". Ihr Vater scheint aber in Sebastian verliebt, er kann sich vorstellen, mit dem Bachelor befreundet zu sein. Auch Sebastian spricht schon von Entscheidung.

Larissa sucht das Haar in der Suppe

Als nächste ist Katja (28) an der Reihe. Sie hat mehr als nur Schmetterlinge im Bauch, sagt sie vor ihrem Treffen mit Dennis. Der wird von zwei Freundinnen abgeklopft, die nicht nur fast identisch aussehen, sondern auch von Katja kaum zu unterscheiden sind. Dennis beschreiben sie nach ihrem Check als "männliche Katja".

Die letzte ist natürlich Larissa, die unsichere Kantonistin unter den Finalistinnen. Sebastian will sicher gehen, dass sie die finale Rose auch wirklich nimmt. Sie beteuert es ihm gegenüber, doch im Einzelinterview zeigen sich weiter Zweifel und Bindungsängste. Ihre Mutter und ihre beste Freundin nehmen Sebastian unter die Lupe, und Larissa hofft fast, dass sie Negatives an ihm sehen, das ihr schlechtes Bauchgefühl bestätigt. Es schient, als suche Larissa das Haar in der Suppe. Doch ihre Vertrauten finden nichts.

"Am liebsten eine gescheuert"

Dennis muss sich nun entscheiden. Seine Reden vor der letzten Rose werden wie gewohnt beim "Bachelor" im Schnitt parallel montiert. Er lobt sowohl Rebecca als auch Katja über den grünen Klee, es bleibt für die Zuschauer bis zum Schluss spannend.

Doch bei Rebecca "fehlt etwas", meint Dennis dann. Er habe "mehr Gefühle" für Katja entwickelt. Rebecca weint im Auto, ist wütend über all die salbungsvollen Worte, die er für sie fand. Sie hätte Dennis "am liebsten eine gescheuert". Auch der Bachelor ist sichtbar angefasst. Bei Katja fließen eher Freudentränen. Sie nimmt die Rose natürlich an.

Sebastian in Zwickmühle

Sebastian steht hingegen vor einer "Zwickmühle", wie er später sagt. Nimmt er die wankelmütige Femme Fatale Larissa oder doch Eva, das verlässliche Mädchen von nebenan? Eine Konstellation wie im Film. Die Entscheidung scheint aber festzustehen. Die Regie versucht erst gar nicht, die Illusion eines offenen Rennens zu suggerieren. Statt einer Parallelmontage sehen wir zunächst Eva, die wie erwartet einen Korb einfängt.

Eva ist trotz Tränen gefasst. Sie ist Sebastian "dankbar", was er in ihr gesehen hat. Er habe ihr "Herz repariert". Schließlich ging Eva nach einer bitteren Trennung mit gebrochenem Organ in die Staffel, jetzt geht es ihr auch ohne Rose besser als vorher. Sie ist "stolz auf Sebastian", weil er seinem Herz folgt.

Die spannende Frage ist nun eher, ob Larissa seine Rose annimmt. Die ist sich noch nicht sicher, ob sie auf dem Weg zur "Hochzeit oder Beerdigung" ist. "Ich habe mich in dich verliebt", betont Sebastian noch einmal, obwohl dieses Geständnis im Halbfinale bei Larissa Torschlusspanik auslöste. Doch sie nimmt sich trotz Restzweifel ein Herz – und die Rose an.

Teilweise gute Nachrichten bei Frauke Ludowig.

Ein Happy-End für Sebastian also, doch wie lange hielt es? Diese Frage stellt sich im anschließenden Talk mit Frauke Ludowig (60). Die Antwort lautet natürlich nein. Larissa und Sebastian hatten nach drei Wochen die Kennenlernversuche im wahren Leben abgebrochen. Leonie (28) – Sebastians frühe und genauso früh ausgeschiedenen Favoritin – erneuert im Studio ihren Vorwurf, dass Larissa nur erste werden wollte und nicht ernsthaft an einer Beziehung interessiert wäre.

Eva geht es gut, sie hat mittlerweile ein rein freundschaftliches Verhältnis zu Sebastian. Der pflegt auch mit der Drittplatzierten Kim (30) eine Freundschaft – ohne Benefits, wie beide betonen.

Unkomplizierter ist die Lage für Dennis und Katja. Auf die Frage, ob sie noch zusammen sein, antworten sie mit einem Kuss. Auch wenn sie bisher nur in einer Fernbeziehung sind. Frauke Ludowig beschließt die erste Doppelstaffel des "Bachelor"-Franchise der Ankündigung eines neuen Ablegers. Sie startet einen Castingaufruf für "Golden Bachelor", an Singles über 60.