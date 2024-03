Auf Instagram verkündet „Die Giovanni Zarrella Show“: In diesem Jahr gibt es eine Folge mehr

Mehr als drei Millionen Zuschauer schalten regelmäßig ein, wenn Giovanni Zarrella seine Samstagabend-Show im ZDF präsentiert. (ae/spot)

SpotOn News | 12.03.2024, 13:09 Uhr

Normalerweise umfasst "Die Giovanni Zarrella Show" vier Ausgaben pro Jahr. Doch 2024 können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen noch auf eine weitere Folge der erfolgreichen Samstagabendsendung im ZDF freuen.

Am 4. März hat Giovanni Zarrella seinen 46. Geburtstag gefeiert – ein verspätetes Geschenk gibt es nun für seine Fans. Von seiner ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" gibt es in diesem Jahr eine zusätzliche Ausgabe.

Fünf Ausgaben in 2024

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show wurde die Nachricht am Dienstag (12. März) verkündet. "Wir kriegen einfach nicht genug von Giovanni & euren Stars, deswegen schmeißen wir dieses Mal unsere Kameras ein 5. Mal an", hieß es dort zu einem Bild und der Ankündigung "Zusatzshow". Statt vier Ausgaben soll es damit fünf geben. Gleich zweimal gastiert der Moderator mit seiner erfolgreichen Sendung in der Baden-Arena in Offenburg. Am Samstag, 4. Mai, wird es ab 20:15 Uhr eine Live-Show geben, am Dienstag, 7. Mai, steht ab 20:15 Uhr eine Aufzeichnung an. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

"Auf dem Programm stehen jeweils drei Stunden Musik und Party mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen, den Stars aus Schlager und Pop", heißt es weiter. "Aufgrund der großen Nachfrage" sollen die Tickets für beide Shows per Auslosung vergeben werden. Interessierte könnten sich dafür ab dem 20. März bis zum 24. März registrieren.

Bekannt machte ihn der Sieg bei "Popstars"

Seit September 2021 moderiert der 46-Jährige "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Bekannt wurde der Mann mit italienischen Wurzeln als Sänger der Castingshow-Band Bro'Sis, die sich 2006 nach fünf Jahren trennte. Er ist seit 2005 mit Model und Moderatorin Jana Ina (47) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.