Film ‚Die Jagd nach Gollum‘ handelt von Gollums Hintergrundgeschichte

Gollum - The Lord of the Rings - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 12:00 Uhr

‚Die Jagd nach Gollum‘ soll in Teile der Entwicklung der Figur „eintauchen“, die die Fans noch nie zuvor auf der Leinwand gesehen haben.

Regisseur Peter Jackson wird voraussichtlich als der ausführende Produzent des neuen Spin-off-Films von ‚Der Herr der Ringe‘ fungieren, in dem Andy Serkis seine Rolle des Gollum erneut übernehmen und auch die Regie führen wird.

Und jetzt bestand Jackson darauf, dass es sinnvoll sei, sich mit Gollum/Sméagol auseinanderzusetzen, viel mehr als mit Charakteren wie Aragorn (Viggo Mortenson) und Legolas (Orlando Bloom). In einem Interview gegenüber ‚Deadline‘ verriet Peter: „Der Gollum/Sméagol-Charakter hat mich schon immer fasziniert, da Gollum das Schlimmste der menschlichen Natur widerspiegelt, während seine Sméagol-Seite wohl echt ziemlich sympathisch ist. Ich denke, dass er die Leser und das Filmpublikum gleichermaßen verbindet, denn in jedem von uns steckt ein bisschen von beidem. Wir wollen wirklich in seine Hintergrundgeschichte eintauchen und uns mit den Teilen seiner Entwicklung befassen, für die wir in den früheren Filmen keine Zeit gehabt haben.“ Während Jackson darauf bestand, dass es noch „zu früh“ sei, um Vermutungen darüber anzustellen, welche weiteren Charaktere in dem Projekt auftauchen könnten, versprach er, der Vision des ‚Der Hobbit‘- und ‚Der Herr der Ringe‘-Autors J. R. R. Tolkien weiterhin treu zu bleiben: „Es ist noch zu früh, um zu wissen, wer seinen Weg kreuzen wird, aber es genügt zu sagen, dass wir uns an Professor Tolkien orientieren werden.“