Neue Folgen angekündigt „Die Kaiserin“: Netflix-Serie über Sisi endet mit Staffel drei

Der Streamingdienst Netflix zeigt weitere "Die Kaiserin"-Folgen. (wue/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 17:08 Uhr

Netfix erzählt noch ein Mal aus dem Leben von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz. Der Streamingdienst hat eine dritte Staffel von "Die Kaiserin" angekündigt, die gleichzeitig die letzte sein wird.

Das Netflix-Historiendrama "Die Kaiserin" rund um die Geschichte von Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916) und Kaiserin Elisabeth (1837-1898) erhält weitere Folgen. Wie der Streamingdienst ankündigt, soll die Sisi-Serie eine dritte Staffel bekommen. Diese wird gleichzeitig allerdings auch die letzte sein.

Wann genau die neuen Folgen der deutschen Produktion gezeigt werden, wurde noch nicht mitgeteilt. Vermutlich dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern, bis die Episoden, die von Sommerhaus Filmproduktion umgesetzt werden, erscheinen. "Dass wir mit Sommerhaus sowohl mit Katharina Eyssen und Robert Eyssen als auch mit dem wunderbaren Team von Netflix DACH zwei weitere Jahre gemeinsam an unserer Serie arbeiten dürfen, erfüllt uns mit großer Freude", erklärt Produzent Jochen Laube in einer Pressemitteilung.

Großer Erfolg für "Die Kaiserin"

"Wie viele Menschen wir ein zweites Mal auf der ganzen Welt erreichen und berühren konnten, macht mich manchmal sprachlos", berichtet Showrunnerin Eyssen. Angaben des Streamingdienstes zufolge konnte sich die erste Staffel im Jahr 2022 für fünf Wochen in den hauseigenen Top Ten der nicht-englischsprachigen Serien halten. Mit der zweiten Staffel sei "Die Kaiserin" gar eine der erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres 2024 gewesen und habe es in 84 Ländern in die Top Ten geschafft – darunter zehnmal auf den Thron.

Der Dienst bestätigt weiter, dass Devrim Lingnau (26) und Philip Froissant (31) für die finalen Folgen in ihre Rollen als Sisi und Franz zurückkehren. Auch Melika Foroutan (49) und Johannes Nussbaum (29) sollen wieder dabei sein.

Der Sender RTL und das Streamingangebot RTL+ hatten in den vergangenen Jahren ebenfalls Erfolg mit einer Serie über Kaiserin Elisabeth. Zur Weihnachtszeit wurde 2024 die vierte und letzte Staffel von "Sisi" veröffentlicht. Hier waren Dominique Devenport (28) und Jannik Schümann (32) als Kaiserpaar zu sehen.