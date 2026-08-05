Stars ‚Die Odyssee‘-Star Samantha Morton: ‚Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet‘

Samantha Morton - July 2026 - Famous - The Odyssey World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin spricht offen darüber, wie schwierig es in ihrem Alter ist, Rollen zu ergattern.

Samantha Morton enthüllt, dass sie seit den Dreharbeiten zu ‚Die Odyssee‘ nicht mehr vor der Kamera stand.

Die 49-jährige Schauspielerin, die in Christopher Nolans Verfilmung von Homers antikem Epos die Zauberin Circe spielt, macht ihr Alter dafür verantwortlich, derzeit keine neuen Rollen zu bekommen. In der neuesten Folge des Podcasts ‚Happy, Sad, Confused‘ von Josh Horowitz enthüllte Samantha: „Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet, seit ich ‚Die Odyssee‘ gedreht habe. Dabei habe ich wirklich gute Agenten und einen Manager. Aber letztlich bin ich 49.“

Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich glaube, dass ich eine gute Schauspielerin bin, aber es gibt auch andere gute Schauspieler. Wisst ihr, was ich meine? Die Politik der Branche hat sich massiv verändert.“ Trotz der aktuellen Flaute ist Samantha überzeugt, dass sie noch viele Jahre arbeiten wird. „Was das für mich bedeutet? Zunächst einmal bin ich unabhängig davon, ob ich weiterarbeite oder nicht – wobei ich überzeugt bin, dass ich trotz aller Höhen und Tiefen weitermachen werde – sicher, dass ich bis in meine 80er arbeiten werde. Auf Holz geklopft“, erklärte sie.

Besonders glücklich ist die Schauspielerin darüber, dass sie sich mit ‚Die Odyssee‘ endlich ihren langjährigen Traum erfüllen konnte, mit Christopher Nolan zusammenzuarbeiten. Bereits für dessen Thriller ‚Prestige – Die Meister der Magie‘ aus dem Jahr 2006 hatte sie sich unbedingt vorsprechen wollen. „Das allein reicht mir. Jetzt bin ich glücklich“, schwärmte sie. „Ich war auch vorher glücklich und durfte mit großartigen Menschen arbeiten. Aber als Schauspielerin ist man immer davon abhängig, wer einen engagiert, was diese Person von einem erwartet und was sie einem zutraut.“ Die Britin habe „geweint“, als ihr Team sie mit der Nachricht angerufen hatte, dass Nolan sie gerne treffen würde.