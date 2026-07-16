Stars Zendaya drohte Tom Holland scherzhaft mit Trennung, wenn er ‚Die Odyssee‘ ablehnen würde

Tom Holland And Zendaya at LA Prem of Spiderman No Way Home Dec 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 09:00 Uhr

Zendaya musste Tom Holland davon überzeugen, in 'Die Odyssee' mitzuspielen, da es aufgrund von Terminüberschneidungen mit 'Spider-Man: Brand New Day' zu Konflikten kam.

Zendaya drohte ihrem Ehemann Tom Holland scherzhaft damit, ihn zu „verlassen“, falls er die Rolle in ‚Die Odyssee‘ nicht annehmen würde.

Der Schauspieler machte sich nach dem Angebot von Regisseur Christopher Nolan, Telemachos – den Sohn von Odysseus (Matt Damon) und Penelope (Anne Hathaway) – in der Verfilmung des antiken griechischen Epos von Homer zu spielen, „viele Gedanken“. Im Gespräch mit Christopher, Matt und Anne erzählte Tom der neuen Ausgabe des ‚People‘-Magazins: „Ehrlich gesagt setzte ich mich zu Hause nach unserem Treffen mit Z hin und sagte: ‚Ich habe diesen Film angeboten bekommen.‘ Und sie sagte: ‚Von wem?‘ Und ich sagte: ‚Es ist der große Film.‘ Und sie sagte: ‚Chris?‘ Ich sagte: ‚Ja, es ist Chris Nolan.'“

Tom machte sich Sorgen wegen möglicher Terminüberschneidungen zwischen ‚Die Odyssee‘ und ‚Spider-Man: Brand New Day‘. Doch Zendaya – die in ‚Die Odyssee‘ die antike griechische Göttin Athene spielt und in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ als MJ zu sehen ist – ermutigte ihn, Christophers Angebot anzunehmen. Tom erzählte weiter: „Und dann hatten wir ‚Spider-Man‘, dessen Drehstart buchstäblich am selben Tag angesetzt war, an dem wir mit den Dreharbeiten beginnen sollten. Z sagte: ‚Ich verlasse dich, wenn du ‚Die Odyssee‘ nicht machst.'“

Nachdem Matt, Anne und Christopher lachten, scherzte Letzterer: „Ja. Nun, danke an sie.“ Tom fügte hinzu: „Und hier bin ich.“ Der Schauspieler bat Tom Rothman, den Vorsitzenden und CEO der Sony Pictures Motion Picture Group, schließlich darum, die Produktion von ‚Spider-Man: Brand New Day‘ zu verschieben, damit er an ‚Die Odyssee‘ mitwirken konnte. Christopher Nolan freute sich sehr darüber, mit dem 30-Jährigen drehen zu können. „Tom war jemand, mit dem ich zuvor noch nicht gearbeitet hatte, aber ich habe seine Arbeit seit Jahren bewundert und wollte wirklich mit ihm arbeiten“, verriet der Filmemacher. „Also haben wir uns getroffen, und ich habe ihn überzeugt, es zu machen.“