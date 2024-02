Mit Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden „Die Pochers! Frisch recycelt“ geht für zwei Jahre in die Verlängerung

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden werden auch in den kommenden zwei Jahren gemeinsam in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" zu hören sein. (the/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 13:16 Uhr

Der Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" geht in die Verlängerung. Oliver Pocher und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden dürfen sich auf zwei weitere Jahre freuen, die sie gemeinsam vor dem Mikrofon verbringen.

Die Patchwork-Vibes gehen in die Verlängerung: Die Podcast-Serie "Die Pochers! Frisch recycelt" wird für weitere zwei Jahre verlängert. Oliver Pocher (46) und Alessandra Meyer-Wölden (40) werden damit weiterhin jeden Freitag exklusiv bei Podimo die wichtigsten Themen ihrer Woche besprechen.

"Wir haben in den nächsten Jahren noch einiges vor"

Die Ex-Ehepartner betonten ihre Freude an der Zusammenarbeit. "Wir freuen uns sehr, auf welche Resonanz der Podcast jede Woche stößt, haben eine große Freude an der Zusammenarbeit und in den nächsten Jahren noch einiges vor", lässt Oliver Pocher die Fans des Podcasts wissen, den er nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden moderiert. Die beiden waren von 2010 bis 2014 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Mit Amira hat Pocher zwei weitere Söhne.

Meyer-Wölden über die Verlängerung: "Es erfüllt mich mit Stolz"

Oliver und Amira Pocher hatten Ende August 2023 nach vier gemeinsamen Ehejahren in ihrem Podcast "Die Pochers!" ihre Trennung bekannt gegeben. Seit Anfang November setzt er den Podcast unter dem neuen Namen "Die Pochers! Frisch recycelt" zusammen mit Meyer-Wölden fort. Auch sie freut sich sehr über die Verlängerung: "Es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz und Glück, dass der Podcast noch lange weiterlaufen wird. Die Themen, zum Beispiel aus unserem Patchwork-Alltag, werden uns auf jeden Fall niemals ausgehen. Und so unerwartet das auch kam für mich, so dankbar bin ich dafür, Teil dieses tollen Formats geworden zu sein!"

Podimo-Geschäftsführer Friedhelm Tauber zeigte sich ebenfalls begeistert über die Resonanz des Podcasts und lobte die einzigartige Dynamik der beiden. Der Podcast sei durch die Geschichten und Einblicke ein echtes Highlight für die Zuhörerschaft.