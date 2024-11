Podcast-Crossover „Die Pochers! Frisch recycelt“: Hima Aly zu Gast bei Oliver Pocher

Trotz seiner Scheidung versteht sich Oliver Pocher mit Amira Alys Bruder Hima (nicht im Bild) blendend. (lau/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 00:00 Uhr

Ein Podcast-Crossover der besonderen Art bietet die neueste Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt". Denn Amira Alys Bruder Hima ist zu Gast bei Oliver Pocher.

Ein besonderer Gast beehrt Komiker Oliver Pocher (46) und seine Ex-Ehefrau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) in der neuesten Folge des Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt": kein Geringerer als Amira Alys (32) Bruder Hima (34), der mit seiner Schwester nach deren Trennung von Oliver Pocher Woche für Woche in deren neuem Podcast "Liebes Leben" zu hören ist. Wer aber beim großen Podcast-Crossover Streit, angespannte Atmosphäre und Vorwürfe erwartet, irrt sich. Zwischen dem immer tiefenentspannten Hima Aly und seinen "Die Pochers!"-Gastgebern entwickelt sich ein angenehmes Gespräch, in dem es vor allem um die Patchwork-Familie Pocher-Aly-Meyer-Wölden sowie die gemeinsame Wohnsituation geht.

Deswegen zog Hima Aly nicht bei Oliver Pocher aus

Einigen Fans des Komikers mag die Wohnsituation von Oliver Pocher noch nicht bekannt sein. Während Amira Aly nach der Scheidung von ihrem Ehemann selbstverständlich ausgezogen ist, wohnt Bruder Hima nach wie vor, wie seit 2020, mit Pocher unter einem Dach.

Als seine Schwester nach der Trennung von ihrem Ehemann und Vater ihrer Kinder auszog, habe sich Hima schlicht gedacht: "Das ist ja nicht meine Trennung", und ist geblieben, erklärt er unter dem tosenden Applaus und Gelächter des Live-Publikums in der neuesten "Die Pochers! Frisch recycelt"-Folge.

Mit Oliver Pocher habe er sich in den Jahren, die er ihn kennt, gut angefreundet. "Da ist schon ein Bezug da, den man einfach nicht so abbricht", erklärt er die Patchwork-Familiensituation auf einfühlsame Weise. Pochers und Alys gemeinsame Kinder würden den 34-Jährigen nun ebenso "Onkel" nennen wie die von Sandy Meyer-Wölden. Und so lebt Hima Aly, den Oliver Pocher im Verlauf des Gesprächs auch als "Ruhepol" bezeichnet, jetzt schon seit zwölf Monaten ohne Schwester Amira mit deren Ex-Ehemann unter einem Dach, und verbringt auch viel Zeit mit den dort lebenden Kindern – auch denen von Pochers Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden.

Der ungewöhnliche Podcast-Auftritt von Hima sei dabei "super spontan" zustande gekommen, verrät Sandy Meyer-Wölden noch im Verlauf des Gesprächs. Hima Aly betont hingegen die ungewöhnliche Situation mit zwei konkurrierenden Podcasts des ehemaligen Ehepaars Pocher – "Liebes Leben" und "Die Pochers! Frisch recycelt". Sich selbst und Sandy Meyer-Wölden bezeichnet er scherzhaft als "Lückenfüller, aber wir sind immer noch da".

Nur ein einziges Mal geht es im Verlauf von Hima Alys Auftritt kurz um die Trennung von Oliver Pocher und Amira Aly. Diese sei "nicht vorbildlich" gewesen, findet Hima, doch sein exzellentes Verhältnis zu seinem ehemaligen Schwager vermag auch das ganz offensichtlich nicht zu trüben.