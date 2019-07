Die Top 100 Influencer (15): Xenia Adonts

Sonntag, 14. Juli 2019 22:13 Uhr

Von der Lederhose bis zum edlen Abendkleid – Bloggerin Xenia Adonts kann einfach alles tragen. Die 27-Jährige gehört zu den erfolgreichsten deutschen Influencerinnen und inspiriert täglich 1,3 Millionen Fans auf Instagram.

Es ist sicher der Traum einer Frau von Top-Marken wie Versace oder Intimissimi ausgestattet zu werden und luxuriöse Trends sowie die aktuelle Mode vorstellen zu dürfen. Doch das Leben von Xenia war nicht immer so schillernd und schön wie heute. Die gebürtige Hamburgerin absolvierte ihr Abitur und Studium und hatte schon immer das Glück mit großem Ehrgeiz punkten zu können. Doch zu Schulzeiten musste sich die schöne Blondine mit Mobbing auseinandersetzen, was heute kaum zu glauben ist. Denn ihre Bemühungen haben sich gelohnt und Xenia hat ihr Ziel erreicht.

Von Hamburg nach Cannes

Sie präsentiert die schicken Trendteile von Mugler und Co. nicht nur auf ihrem Profil, sondern ist außerdem als Gast bei den gefragtesten Veranstaltungen weltweit geladen. Im vergangenen Jahr präsentierte sie sich in einer edlen Glitzerrobe auf dem roten Teppich der berühmten amfAR Gala in Cannes und besuchte außerdem die Bambi-Verleihung in Berlin. Doch was macht den Stil der jungen Frau so besonders?

Quelle: instagram.com

Xenias Looks sind modern und ausgefallen, aber niemals überladen. Schlichte Eleganz trifft hier auf rockige und junge Stylings. Zwischendurch darf es aber auch mal die aufgestylte Retro-Lady sein. Genau mit diesen Kontrasten überrascht Xenia immer wieder ihre Community. Es wird nicht langweilig, wenn man sich die Bilder der Trendsetterin ansieht. Dazu trägt sie ihren blonden Longbob und liebt ein natürliches Styling mit einem dezenten aber dennoch gekonnten Makeup.

High-Fashion-Kontraste und Natürlichkeit

Zwischen ihren High-Fashion-Posts entdeckt man auch das ein oder andere private Bild, auf dem sie sich mit Freunden zeigt, oder ihrer Mutter zum Muttertag ihre Wertschätzung ausdrückt. Xenia zeigt sich nicht nur von ihrer professionellen Seite, sondern legt genau so viel Wert auf Authentizität. In Hotspots wie Paris und New York entstehen außerdem künstlerische Schnappschüsse und coole Streetstyle-Inspirationen.

Quelle: instagram.com

Fazit:

Xenia hat die besten Voraussetzungen, um weiterhin erfolgreich zu sein und spannende Kooperationen mit bekannten Marken zu realisieren. Sie wirkt modern und stilsicher, aber gleichzeitig sympathisch und nicht unnahbar. Den roten Teppich in Cannes hat sie bereits erobert und wir sind gespannt, wo sie als nächstes für Aufsehen sorgen wird.

Unsere Wertung:

Reichweite: Youtube 27.430 Instagram 1.3 Millionen (Stand: 13.07.19)

Mehrwert: 8 von 10 Punkten

Promi-Faktor: 8 von 10 Punkten

Unterhaltung: 6 von 10 Punkten

Zukunftsaussichten: 7 von 10 Punkten