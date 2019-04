Die Top 100 Influencer (9): Cathy Hummels

Sonntag, 28. April 2019 19:22 Uhr

Catherine „Cathy” Fischer-Hummels (31) ist vielen durch ihre Ehe mit Fußball-Star Mats Hummels (30) bekannt. Die Fernsehmoderatorin ist mittlerweile auch erfolgreiche Influencerin, wodurch sie oft im Gespräch ist.

Zuletzt vor allem durch ihren Gerichtsprozess, weil sie Werbeanzeigen auf Instagram angeblich nicht als solche gekennzeichnet haben soll, die Urteilsverkündung soll in den nächsten Tagen stattfinden. Alles, was man über Cathy wissen muss, haben wir hier mal zusammengefasst.

Cathy wurde am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren. Am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim machte die junge Frau ihr Abitur mit einer glatten 2,0. Dort war sie übrigens auch im Cheerleading-Team, wodurch vermutlich Sport immer ein wichtiger Teil ihres Lebens wurde.

Cathy und Mats

2007 lernte sie den damaligen „FC Bayern München“-Spieler Mats Hummels kennen und lieben. Ein Jahr später wechselte dieser zum Verein „Borussia Dortmund” und die beiden zogen gemeinsam ins von Bayern ins Ruhrgebiet. An der TU Dortmund studierte Cathy Wirtschaftswissenschaften bis 2012 und schloss dieses Studium erfolgreich, mit der Note 2,3 ab. in ihrer Abschlussarbeit ging es übrigens um das Thema „Work-Life-Balance”.

Quelle: instagram.com

Zwischenzeitlich machte die 2007 zur „Miss Bayern” gekürte Medienfrau ein Auslandssemester im US-Bundesstaat Maryland, genauer in der Hafenstadt Baltimore. 2015 wurde Cathy offiziell „Spielerfrau”, denn Mats und sie gaben sich in diesem Jahr das Ja-Wort. Die Influencerin verabscheut diese Bezeichnung allerdings zutiefst und betonte immer wieder, dass sie bereits als Kolumnistin und Reporterin für verschiedene Medien tätig war. Cathy legte scheinbar viel Wert darauf, als emanzipierte und eigenständige Frau wahrgenommen zu werden.

„Let’s Dance“ und Ludwig

In der 8. Staffel der RTL-Show „Let’s Dance” war sie sogar auch mal zu sehen. gemeinsam mit Tanzpartner Marius Iepure (36) bekam sie jedoch bereits in der ersten Folge so wenig Zuschauerstimmen, dass sie den letzten Platz belegten. Am 11. Januar 2018 wurde die Liebe von Mats und Cathy Hummels schließlich durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig gekrönt.

Quelle: instagram.com

Mittlerweile ist Cathy hauptsächlich als Influencerin und Model zu sehen. Die 31-jährige designte aber auch schon. Gemeinsam mit dem traditionsreichen Trachten-Label „Angermaier Trachten” brachte sie eine Kollektion von Dirndln auf den Markt. Außerdem ist sie Anteilseignerin des Unternehmens „Good CaMa”, einem exklusiven Vermieter von Urlaubsresidenzen in Kroatien. Vom 24. bis 28. April befand sich Cathy auch genau dort, gemeinsam mit Sängerin Sarah Lombardi (26), Model Lilly Becker (42), Moderatorin Johanna Klum (38) und einigen weiteren für ein „Yoga Retreatment“.

Fazit: Catherine ist stets in den Medien und auch auf Social Media aktiv. Vornehmlich nutzt sie ihren Instagram-Account scheinbar für Werbung- für sich, für „Good CaMa” und so weiter. Für einiges bekam die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels auch schon ganz schön ärger. Im Juli 2018 und zuletzt im Februar diesen Jahres musste sie sich wegen angeblich nicht gekennzeichneten Werbeanzeigen vor Gericht verantworten. Bisher wurde noch kein Urteil gefällt, die Verkündung wurde aber für den 29. April 2019 anberaumt. Wie der Prozess ausgeht, bleibt bis dahin also abzuwarten. Cathy kündigte aber bereits an, dass sie notfalls auch vor den Bundesgerichtshof gehen würde.

So einen richtigen Mehrwert bekommt man eigentlich nicht vermittelt, außer dem üblichen Body-Positivity und Positive-Mind-Set-Blabla. Dennoch folgen Cathy über 485 Tausend Menschen, die ihre Fotos und ihr Storys scheinbar gerne verfolgen. Als Influencerin würden wir ihr nicht unbedingt eine glorreiche Zukunft prophezeien, doch als Unternehmerin, Model, Buchautorin und Moderatorin wird sie ihren Weg schon gehen. Zur Not kann sie ja doch noch Spielerfrau werden *zwinker*. Einen Youtube-Kanal hat Cathy übrigens auch, das letzte Video ist allerdings schon zwei Jahre her.

Quelle: instagram.com

Unsere Wertung:

Reichweite: Youtube 10.242 Instagram 485.044 (Stand: 25.04.19)

Mehrwert: 1 von 10 Punkten

Promi-Faktor: 5 von 10 Punkten

Unterhaltung: 3 von 10 Punkten

Zukunftsaussichten: 3 von 10 Punkten