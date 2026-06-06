Stars Nach Ehe-Aus mit Thomas Müller: So geht es bei Lisa Müller weiter

Thomas Muller BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Nach dem Ende ihrer Ehe mit Fußballstar Thomas Müller richtet Lisa Müller den Blick offenbar konsequent nach vorn.

Statt sich in öffentlichen Diskussionen über die Trennung zu verlieren, konzentriert sich die Dressurreiterin auf ihre Zukunft. Und dabei soll es nun vor allem um Beruf, Sport, Selbstliebe und persönlicher Weiterentwicklung gehen. Bei ihrem jüngsten Solo-Auftritt in Berlin machte die 36-Jährige deutlich, dass sie sich nicht über ihre private Situation definieren lassen möchte. Vielmehr will sie neue Ziele verfolgen und ihren eigenen Weg gehen.

Beim Event ‚The Power List – Germany’s Top 50‘ sprach Lisa Müller erstmals ausführlicher über ihre Zukunftspläne. Gegenüber ‚RTL‘ erklärte sie: „Mein Weg ist weiter an erster Stelle mein Sport und mein Unternehmen. Und nebenbei möchte ich mich weiter politisch bilden und Erfahrungen sammeln.“ Die Unternehmerin zeigte sich außerdem stolz darüber, überhaupt für die renommierte Liste berücksichtigt worden zu sein. „Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, in einer Reihe mit so großartigen Menschen mit so tollen Reputationen genannt zu werden. Das ist eine sehr besondere Ehre gewesen.“

Eine Karriere als klassische Prominente schließt Lisa Müller dagegen kategorisch aus. Den roten Teppich und das Blitzlichtgewitter sieht sie nicht als Teil ihrer Zukunft. Öffentliche Auftritte sollen für sie weiterhin einen inhaltlichen Hintergrund haben und nicht bloß der Aufmerksamkeit dienen.

Auch aus ihrem Umfeld erhält sie Unterstützung. Besonders deutlich äußerte sich Cathy Hummels, die selbst eine öffentliche Trennung erlebt hat und Lisa seit vielen Jahren kennt. Im ‚RTL‘-Interview lobte sie den Umgang des ehemaligen Paares mit der Situation. „Ich finde es sehr vorbildlich, mit wie viel Respekt, Wertschätzung und auch Liebe Thomas und Lisa ihr Ehe-Aus kommuniziert haben. Das zeigt Größe und Respekt“, sagte Cathy Hummels. Die langjährige Freundin betonte außerdem die enge Verbindung zwischen den beiden Frauen. „Wir kennen uns schon sehr lange. Wir verstehen einander einfach, ohne viel reden zu müssen“, erklärte sie.

Mitte der Woche hatten Thomas und Lisa Müller nach fast 17 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. „Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben“, erklärte der gemeinsame Sprecher und Anwalt Christian Schertz gegenüber ‚Bild‘, und fügte hinzu: „Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.“