Festliche Styles Diese Frisuren sind zu Weihnachten ein Hingucker

Elegante Locken und eine glitzernde Haarspange: Dieser Hairstyle passt perfekt zum Fest. (paf/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 21:01 Uhr

An Weihnachten sind glamouröse Looks angesagt - und das nicht nur in Sachen Outfit. Auch die Haare sollen am Fest perfekt sitzen. Mit diesen Inspirationen wird Heiligabend zum vollen Style-Erfolg.

Die besinnliche Zeit erreicht mit Weihnachten ihren Höhepunkt. Das Fest bedeutet nicht nur gemeinsame Zeit mit der Familie, sondern bringt auch einen Hauch Glamour mit sich. Dieser zeigt sich unter anderem in eleganten Hairstyles. Ob Hochsteckfrisur oder auffälliger Zopf: Diese Frisuren gelingen jedem.

Bubble Braid

Für einen extravaganten Look sorgt der Bubble Braid. Der Pferdeschwanz, der dem Namen entsprechend in kleine, runde Abschnitte unterteilt wird, zieht zuhause oder im Restaurant alle Blicke auf sich.

Für den Zopf braucht es zuerst einen gewöhnlichen Pferdeschwanz, der mit einem Haargummi gesichert wird. Danach wird er mit weiteren Gummis in gleichmäßige Abschnitte unterteilt. Je nach Haarlänge ergeben sich verschieden viele Segmente. Im Anschluss werden sie mit einem Haarkamm aufgelockert, sodass die charakteristischen "Bubbles" entstehen. Für eine festliche Note können glitzernde Zopfgummis oder Haarspangen verwendet werden.

Funkelnde Accessoires

Wer weniger Zeit investieren möchte, bedient sich schimmernder Haar-Accessoires. Mit geringem Aufwand werden Haare so zum Hingucker – ob sanfte Wellen, große Locken oder eine glatte Mähne. Feine, golden funkelnde Sterne können als Eyecatcher in den Haaren verteilt werden.

Auch zeitlose Hochsteckfrisuren wie der einfache Dutt oder der Chignon bekommen einen neuen Look. Perlen verleihen der Haarpracht ein klassisches, aber ebenso winterliches Aussehen. Einen verspielten Akzent versprechen große Satin-Schleifen, die zwei Haarsträhnen am Hinterkopf zusammenhalten.

Voluminöse Locken

Weihnachten bietet nicht nur mit Glitzer die Möglichkeit für große Momente. Lockenwickler sorgen zu den Feiertagen für voluminöse Haare. Große Locken ergänzen Outfits aus schlichten und hochwertigen Teilen und verkörpern den angesagten "Old Money"-Style.

Den dramatischen Effekt verstärkt das passende Make-up. Schwarz getuschte Wimpern und ein knallroter Lippenstift sind hierbei die perfekte Wahl. Große Ohrstecker oder Hängeohrringe lenken zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Haare.