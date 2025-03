Stars Chrissy Teigen fragt sich, was mit Menschen ‚falsch‘ ist, die sie online beleidigen

Chrissy Teigen - Baby2Baby Gala - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 09:00 Uhr

Das Model findet es ätzend, zu welch fiesen Nachrichten sich Hater inspiriert fühlen.

Chrissy Teigen wehrt sich auf Instagram gegen fiese Hater.

Die 39-Jährige wandte sich in den sozialen Medien an ihre 41 Millionen Follower und erinnerte sich an die Zeit vor dem Internet, in der Promis und andere Menschen nie wirklich erfuhren, was über sie gesagt wurde.

In einem Instagram-Video forderte das Model: „Hört auf, unglücklich zu sein. Ehrlich, was ist aus dem einfachen Denken geworden? Erinnert ihr euch noch an das Denken? Früher blätterte man durch eine Zeitschrift und dachte sich: ‚Oh, die Person sieht furchtbar aus. Igitt, diese Frisur würde ich niemals tragen. Bah, diese Zähne sind schrecklich.'“

Die brünette Schönheit fügte hinzu: „Wir alle machen das, aber damals haben wir es eben nur im Kopf gemacht, dann verpuffte es ins Universum und verschwand. Macht das einfach wieder so. Was zur Hölle stimmt nicht mit euch? Heute nehmt ihr euch tatsächlich die Zeit, es aufzuschreiben – was?“

Chrissy klagte weiter: „Jemand postet: ‚Ich fühle mich heute richtig gut.‘ Und ihr seid dann so: ‚Pfui, du solltest dich nicht gut fühlen, weil du furchtbar aussiehst und dein Garten dumm aussieht!'“ Außerdem bekomme sie Kommentare wie: „‚Ihre Wangen sind zu aufgespritzt. Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie ihre Lippen so gemacht? Bäh, das würde ich niemals tun. Niemals. Niemals. So eklig.'“

Die ehemalige ‚Lip Sync Battle‘-Moderatorin forderte ihre Follower auf, Beleidigungen für sich zu behalten. Gleichzeitig schien sie zu dementieren, jemals Wangen-Filler gehabt zu haben. „Behaltet eure großen, wunderbaren Gedanken für euch. Lasst sie drin. Ich weiß, es gibt euch ein gutes Gefühl zu glauben, dass ihr die Einzigen mit Augen seid, aber warum zum Teufel sollte ich meine Wangen so sehr aufpolstern, dass alle darüber reden?“, wetterte der Star.