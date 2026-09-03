Stars Disney-Channel-Star Carla Jeffery mit 33 Jahren gestorben

Carla Jeffery at Zombies 4: Dawn Of The Vampires premiere - Getty - July 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin, die unter anderem in 'Zombies' und 'iCarly' zu sehen war, ist diese Woche gestorben.

Disney-Channel-Star Carla Jeffery ist im Alter von 33 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin, die Bree in den ersten drei Musicalfilmen der ‚Zombies‘-Reihe des Senders spielte, starb am Dienstag (1. September). Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. In einer auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Mitteilung, die von Carla Alexander von der Alexanders Talent Management Family geteilt wurde, heißt es: „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass unsere geliebte Carla Jeffery am 1. September 2026 im Alter von gerade einmal 33 Jahren verstorben ist.“ Jeffery sei im Alter von zwölf Jahren Teil ihrer „Familie“ geworden. Sie hätten miterlebt, wie sie zu einer Frau heranwuchs, „deren strahlendes Lächeln jeden Raum erhellen konnte“.

Weiter hieß es: „Als Bree in Disneys erfolgreicher ‚Zombies‘-Reihe teilte Carla ihre Freude, ihren Humor und ihre positive Ausstrahlung mit Zuschauern auf der ganzen Welt. Carla war mehr als nur eine Klientin; sie war Familie.“ Die Agentur bat außerdem darum, die Privatsphäre von Jefferys Familie und ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren. „Ruhe in Frieden, Carla. Dein Licht wird nie vergessen werden.“

Zu der Bekanntgabe schrieb das Team, seine „Herzen seien gebrochen“. Carla sei mehr als 20 Jahre Teil der Alexanders-Talent-Management-Familie gewesen. Es sei ein großes Privileg gewesen, sie von einem talentierten jungen Mädchen zu der Frau und Schauspielerin heranwachsen zu sehen, die sie geworden sei.

Jeffery begann ihre Karriere im Alter von zwölf Jahren als jüngere Version von Mo’Niques Figur in dem Film ‚Phat Girls‘ aus dem Jahr 2006. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie eine wiederkehrende Rolle in ‚Curb Your Enthusiasm‘. Sie setzte ihre TV-Karriere fort und war unter anderem in ‚iCarly‘, ‚Lie to Me‘, ‚Good Luck Charlie‘, ‚Shake It Up‘, ‚Crazy Ex-Girlfriend‘ und ‚American Vandal‘ zu sehen. Von 2018 bis 2022 spielte Jeffery in der ursprünglichen ‚Zombies‘-Trilogie des Disney Channels mit. Später kehrte sie als Bree in ‚Zombies: The Re-Animated Series Shorts‘ sowie in der 2024 erschienenen Serie ‚Zombies: The Re-Animated Series‘ zu ihrer Rolle zurück.