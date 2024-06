Stars Dolly Parton: Aus diesem Grund würde sie aufhören

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 13:20 Uhr

Die Country-Legende will eigentlich so lange es geht auf der Bühne stehen. Nur aus einem bestimmten Grund würde sie frühzeitig in Rente gehen.

Dolly Parton würde ihre Musikkarriere nur für ihren Ehemann beenden.

Die 78-jährige Country-Legende ist seit 1966 glücklich mit Carl Thomas Dean verheiratet. Nach fast 50 Studioalben und unzähligen Konzerten hat Dolly immer noch nicht genug und will laut eigener Aussage so lange es geht weiter Musik machen. Sollte Carl jedoch irgendwann erkranken und ihre Pflege benötigen, wäre das der einzige Grund für die ‚Jolene‘-Interpretin frühzeitig in Rente zu gehen. Auf die Frage, ob sie bereits ihren Ruhestand plane, antwortete Dolly zuletzt im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘: „Heute nicht. Vielleicht muss ich es irgendwann. Ich habe immer gesagt, dass ich mich auf jeden Fall zurückziehen werde, sollte mein Ehemann krank werden und mich brauchen.“

Erst vor kurzem beteuerte Dolly in einem Interview, dass sie sich nicht viel aus ihrem weltweiten Ruhm mache und sich durch ihre Bekanntheit keinesfalls davon abhalten lasse, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. „Wenn ich etwas wirklich machen will, dann mache ich es“, erklärte sie gegenüber ‚E! News‘. „Es ist mir egal, dass ich berühmt bin.“