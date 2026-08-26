Stars Dolly Parton kämpfte vor ihrem Tod gegen Krebs

Dolly Parton - FAMOUS - OCTOBER 2005 - Those Were The Days in store album signing BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 09:00 Uhr

Ihre Vertreter haben bestätigt, dass Dolly Parton vor ihrem Tod gegen Krebs kämpfte.

Country-Legende Dolly Parton ist nach einem „kurzen Kampf“ gegen Krebs gestorben.

Die Musik-Ikone verstarb am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren. Vor ihrem Tod hatte sie bereits über gesundheitliche Probleme gesprochen, doch worunter sie genau litt, war bislang nicht bestätigt worden. Ihre Vertreter erklärten nun in einer Stellungnahme: „Unsere geliebte Dolly Parton verbrachte ihr Leben und ihre Karriere damit, Freude, Lachen, Hoffnung und Integrität in alles zu bringen, was sie berührte. Ihre beispiellose Großzügigkeit erreichte das Leben unzähliger Menschen, die sie niemals treffen würde, und dennoch war sie immer da, um eine helfende Hand zu reichen.“

Unter anderem habe ihre Imagination Library Hunderte Millionen Bücher gespendet. Zudem habe Dolly Forschung finanziert, die zur Entwicklung eines lebensrettenden Impfstoffs beigetragen habe. „Dollys bedingungslose Liebe zu allen Menschen war die treibende Kraft hinter ihrem bleibenden Einfluss“, hieß es weiter. „Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen von uns gegangen.“

Dolly war am Freitag (21. August) in das Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville eingeliefert worden. Ihre Vertreter gaben zwar nicht bekannt, an welcher Krebsart sie litt, doch Berichten zufolge hatte sie vor ihrem Tod mit Problemen an den Nieren und einer Autoimmunerkrankung zu kämpfen.

Der Tod der ‚Jolene‘-Interpretin wurde am Dienstag in einer Videobotschaft ihres Neffen Bryan Seaver bekannt gegeben, die auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. Darin sagte er: „Ich vertrete heute die Familie Parton und Owens, um den Tod meiner Tante Dolly Rebecca Parton Dean bekannt zu geben – Schwester, Sis und Granny für eine Generation und Gigi für die nächste. Diese Videobotschaft ist etwas, worum Dolly mich bereits vor Jahren gebeten hatte, bevor ich sie vollständig als zukünftige Realität begriffen hatte.“

Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Dolly – deren Ehemann Carl Dean im März 2025 verstorben war – über ihre jüngsten gesundheitlichen Probleme gesprochen. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin sagte sie am Freitag: „Wie ich in meinen Videobotschaften im vergangenen Jahr erzählt habe, habe ich mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, um die ich mich einfach nicht gekümmert habe, als ich für [meinen Ehemann] Carl gesorgt habe.“