Stars Dolly Parton (80) sagt Auftritt in Dollywood auf ärztlichen Rat ab

Dolly Parton - FAMOUS - SEPTEMBER 2011 - Live in Birmingham BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2026, 12:00 Uhr

Dolly Parton (80) sagt Auftritt in Dollywood auf ärztlichen Rat ab.

Dolly Parton musste einen wichtigen Auftritt in ihrem eigenen Freizeitpark Dollywood kurzfristig absagen.

Die 80-jährige Country-Ikone sollte am Freitag, dem 14. August 2026, persönlich in Pigeon Forge im US-Bundesstaat Tennessee erscheinen, um die Eröffnung der neuen Attraktion ‚NightFlight Expedition‘ zu feiern. Doch ihr Arzt riet ihr dringend davon ab, die Reise anzutreten. Stattdessen meldete sich Parton per Videobotschaft aus Nashville bei den Besuchern. Als Grund nannte sie unter anderem Schwindel und Dehydration. „Ich bin immer noch in Nashville, und es tut mir leid“, erklärte die Sängerin. Eigentlich habe sie wie geplant vor Ort sein wollen. Doch sie habe ihren Fans bereits von einigen gesundheitlichen Problemen berichtet. „Manchmal wird mir ein wenig schwindelig und ich dehydriere“, sagte Parton. Ihr Arzt in Nashville habe schließlich entschieden, dass sie diese Woche nicht reisen solle. Mit einem Augenzwinkern fügte die Musikerin hinzu: „Wenn dein Arzt sagt, dass du diese Woche nicht reisen darfst, dann darfst du diese Woche nicht reisen.“ Bei ihrer Videobotschaft trug Parton auffällige Feenflügel.

Der abgesagte Auftritt reiht sich in eine Reihe gesundheitlicher Schwierigkeiten ein. Parton hatte in der Vergangenheit öffentlich über eine Behandlung nach Nierensteinen und einer Infektion gesprochen. Auch ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas musste zunächst verschoben und später vollständig abgesagt werden. Im Mai erklärte die Sängerin, sie brauche mehr Zeit, um sich zu erholen, bevor sie wieder große Live-Auftritte übernehmen könne. Gleichzeitig betonte sie, dass die Behandlung gut anschlage: „Die gute Nachricht ist, dass ich sehr gut auf die Medikamente und Behandlungen anspreche und mich jeden Tag verbessere“, sagte sie damals laut ‚People‘.

Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme bleibt Parton beruflich aktiv. Ihr autobiografisches Musical ‚DOLLY: A True Original Musical‘ soll nach seiner Premiere in Nashville im Winter an den Broadway kommen. Die ersten Vorstellungen im St. James Theatre in New York sind ab dem 7. Dezember geplant, die offizielle Premiere soll am 19. Januar 2027 stattfinden. Das Stück, das Parton gemeinsam mit Maria S. Schlatter geschrieben hat, erzählt ihre Lebensgeschichte und enthält bekannte Songs wie ‚Jolene‘, ‚Coat of Many Colors‘, ‚9 to 5‘ und ‚I Will Always Love You‘. Parton selbst wird allerdings nicht auf der Bühne zu sehen sein.