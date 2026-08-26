Stars Taylor Swift würdigt ‚unendlich großzügige‘ Dolly Parton mit emotionalen Worten

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 09:00 Uhr

Der Pop-Superstar würdigt die Country-Ikone mit einem bewegenden Tribut.

Taylor Swift kann sich eine Welt ohne Dolly Parton nicht vorstellen.

Die Country-Legende starb am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs. In einer emotionalen Würdigung betonte die ‚Fate of Ophelia‘-Interpretin, dass Dollys Vermächtnis dank ihrer „unendlich großzügigen“ Art zu Lebzeiten „für immer bestehen“ werde. Der Popstar sagte in einer Stellungnahme: „Eine Welt ohne Dolly fühlt sich nicht möglich, real oder richtig an. Doch aufgrund der unendlich großzügigen Art, mit der sie ihre Zeit auf dieser Erde verbracht hat, und der unzähligen Leben, die sie zum Besseren verändert hat, wird ihr Vermächtnis für immer bestehen.“

Taylor beschrieb die Sängerin als einen Menschen, der anderen etwas zum Aufschauen gegeben und sie gleichzeitig ermutigt habe, sich selbst treu zu bleiben. „Irgendwie schaffte sie es, uns ihre Lektionen über die Welt sanft und ehrlich zugleich und oft auf urkomische Weise zu vermitteln“, erklärte sie. „In einigen Bereichen ihres Lebens gelang es ihr, der Welt das ultimative Geheimnis und die größte Fantasie zu schenken, während sie in den wirklich wichtigen Dingen völlige Offenheit zeigte. Irgendwie vereinte sie wahre Anmut und echten Kampfgeist in einer einzigen, beeindruckenden Person.“ Die Musik-Ikone habe Anmut und Durchsetzungsvermögen miteinander verbunden und zugleich ein besonders weiches Herz für die Probleme anderer besessen.

Taylor lobte Dolly außerdem für ihre emotionale Musik und ihr philanthropisches Engagement über viele Jahre hinweg. „Gemeinsam mit ihren anderen Fans bin ich für all das unglaublich dankbar“, fügte sie hinzu. „Für die Melodien und Texte, die sie geschrieben hat und die selbst die kältesten Herzen erwärmten. Für die Millionen Bücher, die sie Kindern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellte, damit sie sich genauso in Geschichten verlieben konnten wie sie. Für die Drahtseile, auf denen sie balancierte, damit junge Mädchen wie ich davon träumen konnten, eines Tages ebenfalls beim Zirkus mitzumachen.“

Mit einem Verweis auf eine Zeile aus Dollys Song ‚I Will Always Love You‘ schloss die ‚Cruel Summer‘-Künstlerin: „Dolly, ich werde auf jedem Schritt des Weges an dich denken.“ Einer von Dollys letzten Social-Media-Beiträgen war ein Video, in dem sich die ‚9 to 5‘-Interpretin bei Taylor und ihrem Ehemann Travis Kelce für eine Spende in Höhe von zwei Millionen Dollar an ihre Imagination Library bedankte. Das Programm verschickt in teilnehmenden Regionen kostenlose Bücher an Kinder von der Geburt bis zum Eintritt in die Schule. Die Spende war Teil der insgesamt 26 Millionen Dollar, die Taylor und Travis anlässlich ihrer Hochzeit im vergangenen Monat für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellten.