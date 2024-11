Stars Dolly Parton: Sie wird niemals selbstgefällig

Dolly Parton - CMA Fest - Nashiville - 06 06 24 - Terry Wyatt - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2024, 16:00 Uhr

Dolly Parton könnte niemals „egotistisch“ sein.

Die ‚Jolene‘-Hitmacherin hat eine äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich, aber sie hat nie etwas als selbstverständlich angesehen und bestand immer darauf, dass sie nur ihr „gottgegebenes Talent“ eingesetzt habe. Deshalb sei sie nie selbstgefällig geworden.

Dem britischen Magazin ‚Closer‘ sagte sie: „Ich liebe, was ich tue. Ich bin dankbar, dass ich von dem leben kann, was ich liebe. Ich bete für Führung und lasse mich einfach genießen, was ich tue, was ich fühle, als wäre es mein gottgegebenes Talent. Es kommt mir also nie in den Sinn, dass ich deswegen egotistisch sein sollte, weil ich Angst habe, dass es mir weggenommen werden könnte.“ Dolly schreibt es ihrem Glauben zu, sie auf dem Boden gehalten zu haben. Sie sagte: „Ich liebe Menschen und ich habe nie vergessen, woher ich komme oder wer ich bin, und ich bin in meinem Glauben, in meinen Prinzipien und meinen eigenen Werten geerdet. Ich lebe nach den Regeln, die ich mir selbst aufgestellt habe. Aber ich mag Menschen und ich mag es, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mir nahe sein können.“

Außerdem glaubt die ‚9 to 5‘-Sängerin, dass es sehr wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben. Sie sagte: „Ich denke, meine eigene Mutter hat mir den besten Rat gegeben – es war das alte Sprichwort: Sei dir selbst treu. Ich denke, das sagt so viel mehr als nur das aus. Es sagt: Sei dir selbst treu, wisse, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, und wenn du in dir selbst und in deinem Glauben geerdet bist, dann kannst du dafür sorgen, dass sich die Menschen in deiner Nähe gut fühlen, weil sie sich wohl fühlen. Ich sage immer, ich gebe keine Ratschläge, aber ich habe viele Informationen.“