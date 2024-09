Stars Dolly Parton: So lernte sie das Kochen

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 18:00 Uhr

Dolly Parton verriet, dass sie das Kochen „aus der Notwendigkeit heraus“ lernte.

Die 78-jährige Country-Musik-Legende wuchs als neuntes von elf Kindern im ländlichen Tennessee in Armut auf und erinnerte sich daran, dass sie und ihre Geschwister jedes Mal, wenn ihre Mutter krank oder schwanger war, einspringen und die Verantwortung fürs Kochen übernehmen mussten.

Die Sängerin erzählte in einem Interview gegenüber ‚People‘: „Wir mussten auf die Stühle klettern, um Kartoffeln, Rüben oder was auch immer zu schälen. Wir halfen wirklich aus, wenn es Mama nicht gut ging oder wenn sie mit einem Kind im Bett lag oder mit einem neuen Baby schwanger war oder was auch immer … also war meine erste [Lektion] im Kochen einfach eine Notwendigkeit, dass wir als ältere Mädchen Mama halfen. Meine Mama wollte mich wahrscheinlich einfach nur aus dem Weg haben, also zog sie einen Stuhl heran und legte alles in eine Schüssel. Und sie sagte: ‚Hier, du darfst heute Abend das Maisbrot backen.‘ Also habe ich hart daran gearbeitet, dieses Maisbrot zu backen.“ Die ‚Jolene‘-Künstlerin, die in ihrem neuen ‚Good Lookin‘ Cookin“-Kochbuch mehr als 80 Rezepte veröffentlichte, erklärte, dass gemeinsame Mahlzeiten für ihre Familie unerlässlich waren, als sie aufwuchs, gestand jedoch, dass sie heute wahrscheinlich einige der Gerichte, mit denen sie aufwuchs, nicht mehr ausprobieren würde: „Als wir aufwuchsen, war es ein Muss, dass wir alle irgendwie um den Tisch saßen, nachdem Papa von der Arbeit nach Hause kam. Es war einfach so, dass wir bei uns zu Hause um den Tisch saßen, redeten und mit vollem Mund gegessen haben.”