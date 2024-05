Film Donnie Yen: Rolle in ‚John Wick‘-Spin-off

Donnie Yen - March 2023 - Avalon - John Wick Chapter 4 LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 18:00 Uhr

Der Schauspieler wird sich dem Cast des neuen Spin-offs anschließen.

Donnie Yen wird sich dem Cast des neuen ‚John Wick‘-Spin-offs anschließen.

Der 60-jährige Schauspieler wird seine Rolle des Attentäters Caine in dem bisher unbenannten Spielfilm erneut spielen, der das Action-Franchise erweitert.

Der Film soll 2025 in Hongkong gedreht werden und nach den Ereignissen von ‚John Wick: Kapitel 4‘ spielen, in dem Caine von seinen Verpflichtungen gegenüber dem High Table befreit wurde. Für den kommenden Film wurde noch kein Regisseur bekannt gegeben, aber Chad Stahelski, der die vier vorherigen Filme inszenierte, hilft bei der Entwicklung des Projekts im Rahmen eines Vertrags mit Lionsgate zur Erweiterung des ‚John Wick‘-Universums. Robert Askins soll das Drehbuch für den Streifen schreiben, während Basil Iwanyk und Erica Lee erneut für ihre Firma Thunder Road produzieren. Es ist das neueste Projekt der Reihe als separates Spin-off, ‚Ballerina‘, mit Ana de Armas in der Hauptrolle, wobei die Veröffentlichung für Juni 2025 geplant ist. Donnie verriet in einem Statement: „Die Arbeit an ‚John Wick: Kapitel 4‘ ist eine außergewöhnliche Erfahrung gewesen. Der Grund, warum diese Filme so großen Anklang finden, liegt darin, dass Chad, Basil und Erica, genau so wie ich auch, sich anstrengen, Action, Kämpfe und Stunts zu erschaffen, die nicht nur spannend, einfallsreich und künstlerisch sind, sondern auch Charakter, Geschichte und Emotionen ausdrücken.“