Sci-Fi-Epos mit Timothée Chalamet Doppelt so erfolgreich wie Teil eins: „Dune 2“ erobert die Kinocharts

Timothée Chalamet stürmt mit "Dune 2" die Kinocharts. (smi/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 11:09 Uhr

"Dune 2" ist der erste große Kinostart des noch jungen Jahres. Die Fortsetzung der Sci-Fi-Saga spielt zum Start fast doppelt so viel ein wie der Corona-gebeutelte Vorgänger. Grund für den Erfolg ist die Nachfrage in IMAX-Kinos - und Timothée Chalamet.

Nach ein paar Kino-Flops wie "Argylle" oder "Madame Web" hat das Filmjahr 2024 seinen ersten großen Hit. "Dune 2" startet stark an den Kinokassen. Das Sequel des Sci-Fi-Spektakels von 2021 spielt in den USA am ersten Wochenende 81,5 Millionen US-Dollar ein. Der Film mit Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) gelingt damit der beste Filmstart des Jahres. Seit Taylor Swifts (34) Konzertfilm "The Eras Tour" im Oktober 2023 (93 Mio.) debütierte kein Film so erfolgreich.

Nicht nur in den USA zieht der zweite Teil der Sci-Fi-Saga die Zuschauer an. Außerhalb Nordamerikas setzt "Dune 2" 97 Millionen Dollar um. Das macht global eine Summe von starken 178,5 Mio. Und dabei ist Denis Villeneuves (56) Werk noch nicht einmal in den wichtigen asiatischen Märkten wie China und Japan angelaufen.

Deutschland trägt laut "The Hollywood Reporter" umgerechnet 8,4 Millionen Dollar zu dem Ergebnis bei – als drittstärkster europäischer Markt nach Großbritannien und Frankreich. Hierzulande sahen laut dem Branchenmagazin "Blickpunkt: Film" am ersten Tag (29. Februar 2024) 87.000 in etwa 700 Kinos den Film. Das markiert den besten Starttag des Jahres in Deutschland in diesem Jahr.

Startergebnis von Teil 1 fast verdoppelt

"Dune 2" kann mit seinem Raketenstart den Erfolg des Vorgängers in den USA fast verdoppeln. "Dune" erzielte 2021 zum Auftakt 41 Millionen US-Dollar. Damals herrschten aber noch andere Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie waren Lichtspielhäuser immer wieder geschlossen oder öffneten mit beschränkter Kapazität.

Die Verleihfirma Warner Bros. brachte "Dune" 2021 parallel zu seiner Kinoauswertung beim Streamingdienst HBO Max heraus. Insgesamt kam Teil 1 trotz all dieser Hürden auf ein Einspielergebnis von weltweit 402 Millionen Dollar.

IMAX und Timothée Chalamet: Gründe für den Erfolg von "Dune 2"

"Dune 2" läuft besonders erfolgreich in IMAX-Kinos und auf anderen großformatigen Leinwänden. Sie steuern laut "Variety" 48 Prozent des Umsatzes in Nordamerika bei. IMAX-Theater seien demnach tagelang ausverkauft. Nach der Corona-Krise herrscht offenbar ein besonderes Bedürfnis nach Eventkino. Als Grund für den Erfolg von "Dune 2" nennt "Variety" auch Hauptdarsteller Timothée Chalamet, der nach dem Erfolg des Familienfilms "Wonka" gerade ein Momentum habe.