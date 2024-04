Dreharbeiten beginnen im Sommer „Downton Abbey“: Wird Imelda Staunton im dritten Film fehlen?

Imelda Staunton ist eine bekannte britische Schauspielerin. In Staffel fünf und sechs von "The Crown" war sie als Queen zu sehen. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 12:23 Uhr

Die Fans von "Downton Abbey" müssen im dritten Kinofilm wohl auf einen liebgewonnenen Star verzichten. Imelda Staunton soll nicht mehr als Lady Maud Bagshaw dabei sein. Angeblich hat sie keine Zeit für die Dreharbeiten.

Die britische Schauspielerin Imelda Staunton (68) wird Berichten zufolge im kommenden "Downton Abbey"-Film fehlen. In den ersten beiden Teilen hatte sie die Rolle der Hofdame Lady Maud Bagshaw übernommen.

Video News

Imelda Staunton ist am Theater verpflichtet

Erst im März hatte Staunton, die auch als Queen Elizabeth II. in "The Crown" bekannt ist, verraten, dass es einen dritten Teil der Adelssaga geben wird. Wie "The Sun" berichtete soll sie aber aufgrund anderer Verpflichtungen darin nicht zu sehen sein. Die 86-Jährige habe keine Zeit, da sie in "Hello Dolly!" im Palladium Theatre in London mitspielt. "Das wird zweifellos eine traurige Nachricht für Downton-Fans sein, insbesondere für diejenigen, die die Figur der Lady Maud geliebt haben", wird ein Insider zitiert.

Die Dreharbeiten zur dritten Film-Fortsetzung der einstigen Erfolgsserie sollen im Sommer beginnen. Der Kinostart ist für 2025 geplant. Es wird erwartet, dass der Rest des Hauptcasts wieder an Bord ist. Auch Stauntons Ehemann Jim Carter (75) gehört als Butler Carson zur Stammbesetzung.

Dritte und letzte Reise nach "Downton Abbey"

Vor wenigen Wochen bestätige die Schauspielerin in einem Radiointerview nicht nur, dass es einen dritten Film geben werden, sondern verkündete auch die Hiobsbotschaft für viele Fans, dass dies der letzte sein wird.

Auf ganze 52 Episoden in sechs Staffeln kommt die erfolgreiche britische Historienserie "Downton Abbey" rund um die Aristokratenfamilie Crawley. Die zwei Kinofilme "Downton Abbey" und "Downton Abbey II: Eine neue Ära" folgten in den Jahren 2019 und 2022.