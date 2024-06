Film ‚Downton Abbey 3‘ erscheint im September 2025

Maggie Smith in Downton Abbey - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 12:00 Uhr

Die Serie wird am 12. September 2025 in die Kinos kommen.

‚Downton Abbey 3‘ wird am 12. September 2025 in die Kinos kommen.

Universal Pictures UK bestätigte auf dem Instagram-Account des Unternehmens, dass der dritte Teil der Filmreihe im Herbst des nächsten Jahres auf der großen Leinwand erscheinen wird.

In der Bildunterschrift zu dem Posting heißt es: „Ein neues Kinoereignis. Der dritte Film der beliebten #DowntonAbbey-Reihe wird am 12. September 2025 ausschließlich in den Kinos erscheinen.“ Hugh Bonneville, Dominic West, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan und Robert James-Collier werden für den mit Spannung erwarteten neuen Film wieder mit dabei sein. Zudem werden Joanne Froggatt, die in dieser Woche bestätigte, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera und Douglas Reith ebenfalls wieder bei ‚Downton‘ zu sehen sein. Im vergangenen Monat wurde bestätigt, dass auch Paul Giamatti zur Besetzung gehören wird. Der Oscar-nominierte Star wird seine Rolle als Coras Bruder Harold Levinson aus der erfolgreichen TV-Serie erneut aufnehmen. Joely Richardson, Alessandro Nivola und die ‚House of the Dragon‘-Schauspieler Simon Russell Beale und Arty Froushan werden voraussichtlich auch im dritten Film der Reihe mit von der Partie sein. Die Details zur Handlung des kommenden Films, der von Julian Fellowes geschrieben und von Gareth Neame, Fellowes und Liz Trubridge produziert wurde, werden bisher geheim gehalten. Ein dritter ‚Downton‘-Film wurde im Mai bestätigt, zusammen mit einem Videoclip, in dem die Besetzung bei einer Leseprobe wieder zusammenkam.