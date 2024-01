Auf dem roten Teppich der Golden Globes Dramatischer Look: Darum versteckt Rosamund Pike ihr Gesicht

Mit diesem Look sorgt Rosamund Pike für mächtig Blitzlichtgewitter bei den Golden Globes. (obr/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 11:18 Uhr

Dieser dramatische Look machte Rosamund Pike zum großen Gesprächsthema auf dem roten Teppich der Golden Globes. Die Schauspielerin erschien mit einem schwarzen Spitzen-Schleier, um die Verletzungen einen Ski-Unfalls zu verstecken.

Rosamund Pike (44) sorgte bei den Golden Globes sicherlich für den ungewöhnlichsten und gleichzeitig auch dramatischsten Look des Abends. Die Schauspielerin, die für ihre Leistung in dem Film "Saltburn" für einen Globe nominiert war, überraschte mit einem Spitzen besetzten Fascinator inklusive Schleier auf dem roten Teppich.

Gesicht war "völlig zerstört"

Den dekorativen Kopfschmuck trug die Schauspielerin aus einem ganz bestimmten Grund, wie sie "Variety" auf dem Event verriet. "Ich hatte über Weihnachten einen Skiunfall. Nicht gerade das, was man will, wenn man am 7. Januar zu den Golden Globes muss." Ihr Gesicht sei dabei "völlig zerstört" worden und sie habe gedacht, dass sie da "etwas tun" müsse. Auch wenn die Verletzungen inzwischen kaum mehr zu sehen seien, beschloss sie doch, den Schleier zu behalten. "Ich habe mich in diesen Look verliebt."

Pikes dramatischer Schleier war die perfekte Ergänzung zu ihrem Haute-Couture-Traum aus dem Hause Dior. Das schwarze, schulterfreie Kleid mit ausgestelltem Rock war von oben bis unten mit schwarzen Spitzen übersäht. Besonderer Hingucker war der durchsichtige Netzstoff, der ihre Schultern und Arme bedeckte und ebenfalls mit schwarzer Spitze besetzt, raffinierte Details setzte.

Sie ging bei den Globes leer aus

Pike war für ihren Ende 2023 erschienenen Thriller "Saltburn" in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Sie musste sich aber Da'Vine Joy Randolph (37) geschlagen geben, die den Preis für ihre Rolle in "The Holdovers" abräumte.

Bekannt wurde Pike 2002 als Bond-Girl im 007-Streifen "Stirb an einem anderen Tag". Seitdem hat sie bereits in zahlreichen Hits mitgewirkt, unter anderem in "Stolz und Vorurteil" (2005), "An Education" (2009) oder "Gone Girl – Das perfekte Opfer" (2014). Für ihre Rolle im Film "I Care a Lot" (2020) gewann sie 2021 einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical".