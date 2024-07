Film ‚Die Unfassbaren 3‘ kommt 2025 in die Kinos

Isla Fisher - Now You See Me - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 12:11 Uhr

Der neue Film wird Ende 2025 in den Kinos erscheinen.

‚Die Unfassbaren 3‘ wird Ende 2025 in den Kinos erscheinen.

Die lang erwartete Fortsetzung der Filmreihe, in der die Stars Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Morgan Freeman ihre Rollen erneut spielen, soll endlich auf die große Leinwand gebracht werden, 11 Jahre nach dem ersten Film und acht Jahre nach dem Nachfolger.

Nach vielen Spekulationen bestätigte Lionsgate jetzt, dass der neue Film am 14. November 2025 in die Kinos kommt. Aktuell sind keine weiteren Filme für diesen Termin geplant. Die Details der Handlung werden streng geheim gehalten, aber die Franchise wird mit den vier Reitern, J. Daniel Atlas (Eisenberg), Merritt McKinney (Harrelson), Henley Reeves (Fisher) und Jack Wilder (Franco), zurück sein. Zu den neuen Darstellern des Projekts gehören Justice Smith, Rosamund Pike, Dominic Sessa und Ariana Greenblatt. Regie wird ‚Venom‘-Filmemacher Ruben Fleischer führen, der nach einem Drehbuch von Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith und Mike Lesslie inszeniert. Lionsgate-Präsident Nathan Kahane verriet zuvor über das Autorenteam in einem Statement: „Eric war schon immer von der Kunst der Täuschung und Illusion in all ihren Formen fasziniert und er kam mit einer großartigen Geschichte zu uns, die die Mythologie von ‚Die Unfassbaren‘ aufgreift und The Four Horsemen mit unseren wichtigsten wiederkehrenden Darstellern und neuen Charakteren auf ein ganz neues Niveau hebt. Die ‚Die Unfassbaren‘-Filmreihe beruht darauf, das Publikum zu überraschen und rätseln zu lassen. Jeder große Zauberer weiß, dass man nicht immer dieselben Tricks machen kann.”