Mit Elton, Knossi und Tim Mälzer „Drei gegen Einen“: So funktioniert die neue RTL-Show

Elton, Knossi und Tim Mälzer treten im Team gegen einen Profi an. (eyn/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 13:15 Uhr

Am 20. und am 27. April zeigt RTL die neue Show "Drei gegen Einen - Die Show der Champions". In dem Format stellen sich Elton, Jens "Knossi" Knosalla und Tim Mälzer zahlreichen Herausforderungen gegen echte Champions.

"Drei gegen Einen – Die Show der Champions" stellt Elton (53), Jens "Knossi" Knosalla (37) und Tim Mälzer (53) auf die Probe. An zwei Samstagabenden zeigt RTL die neue Show mit dem prominenten Trio, das sich allerlei Challenges annimmt. Am 20. und 27. April 2024 um 20:15 Uhr kann man die drei dabei beobachten, wie sie im Team in verschiedenen Disziplinen gegen Profis auf dem jeweiligen Gebiet antreten. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (35).

So funktioniert "Drei gegen Einen"

Elton, Knossi und Tim Mälzer haben ordentlich zu tun. Sie werden in zehn Spielen von den besten ihres Fachs herausgefordert. Dabei treffen sie auf menschliche und tierische Weltmeister, Rekordhalter und Olympiasieger. Ebenso vielfältig sind die Challenges. Der Moderator, der Streamer und der Koch müssen sich beispielsweise in "Zungenakrobatik", "Car Flipping" oder auch "Ballons zerbeißen "beweisen, verkündete der Sender RTL vorab.

In der Show der Champions winken an beiden Samstagen 50.000 Euro Preisgeld. Pro Challenge gewinnen entweder die drei Promis und der Profi 2.500 Euro. Wer am Ende der Show als Gesamtsieger hervorgeht, bekommt noch mal 25.000 Euro dazu.

Video News

Das sind die Champions

In insgesamt neun Challenges und einem Finale treten Elton, Knossi und Mälzer gegen neun Profis an. Darunter sind wirkliche Champions: Valentin Baus (28) gewann 2021 bei den Paralympics Gold im Tischtennis, Sebastian Brendel (36) ist im Kanu gleich dreifacher Olympiasieger. Sportlich weiter geht es mit Anna Chernova. Sie ist die Deutsche Meisterin im Armdrücken. Dennis Kohlruss wurde bei der deutschen Strongman-Meisterschaft bereits dreimal als "stärkster Mann Deutschlands" ausgezeichnet.

Marie Schumann, die "erfolgreichste Feuerwehrfrau Deutschlands", gilt es ebenso zu bezwingen wie Lukas Schomann. Der Teenager ist Deutscher Kindergedächtnismeister. Ein noch besseres Gedächtnis hat möglicherweise nur dieser Gegner: Auch die künstliche Intelligenz ChatGPT will das Trio schlagen.

Einem Tausendsassa stehen die drei im finalen zehnten Spiel mit André Ortolf gegenüber. Er ist der Deutsche mit den meisten Weltrekorden. Darunter sind unter anderem die meisten blind erkannten Eis-Sorten in einer Minute und die am schnellsten zurückgelegten zehn Meter auf Glühbirnen. Da klingt Channel Tappers Rekord schon fast normal: Sie hat die längste Zunge der Welt. Tierischen Spaß bietet zudem der Jack Russel Terrier Bailey: Er ist Weltmeister im Ballons zerbeißen.