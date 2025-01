Stars Drew Barrymore: Freundschaften mit Frauen halfen ihr über Liebeskummer hinweg

Drew Barrymore - Famous - New York City - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 11:00 Uhr

Drew Barrymore erzählte, dass ihre Freundschaften mit Frauen es ihr „leichter“ gemacht haben, besser über Liebeskummer hinwegzukommen.

Die 49-jährige Schauspielerin verriet, dass sie zu einigen ihrer Freundinnen eine sehr starke Bindung habe und dass diese Beziehungen ihr dabei geholfen haben, besser mit ihrem Liebeskummer umgehen zu können.

Die Darstellerin erklärte in einem Gespräch in der ,Drew Barrymore Show‘-Talkshow: „Ich glaube, dass Freundschaften mit Frauen meinem Leben wahrscheinlich den größten Halt gegeben haben.“ Der Star hat seit Jahrzehnten dieselben Freundinnen und vertraut ihnen in dieser Phase ihres Lebens „blind“: „Die meisten meiner Freundinnen, die ich seit 30 oder 40 Jahren habe, werden bald 50 sein, also ist es so, als ob ich diese Leute schon mein ganzes Leben lang kenne. Ich vertraue ihnen blind. Sie sind sehr ehrlich zu mir und ich weiß, dass sie gesehen haben, wo ich war und wohin ich gehe.“ Die Prominente fügte hinzu, dass ihre Freundinnen einfach „das Beste“ für sie möchten: „[Sie] helfen einem so viel leichter durch Liebeskummer. Jedes Mal, wenn ich verlassen wurde, dann rief ich als erstes meine Freundinnen an. Sie machen es so viel besser.“ Unterdessen hatte die Prominente zuvor zugegeben, dass sie es vorziehen würde, eine neue Liebe auf die „altmodische Art“ statt über Dating-Apps zu finden.