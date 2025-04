Stars Drew Barrymores Partner wollte, dass Mutter mit einzieht

Drew Barrymore at Daytime Emmy Awards in Pasadena, California - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 18:00 Uhr

Ein Ex-Freund von Drew Barrymore versuchte, seine Mutter „auf unbestimmte Zeit“ in ihr Haus einziehen zu lassen.

Die ‚Charlie’s Angels‘-Darstellerin verriet nicht, welcher ihrer Ex-Liebhaber daran interessiert war, dass das Paar mit seiner Mutter zusammenlebte. Sie gab allerdings zu, dass sie sich sofort aus der Beziehung zurückzog, als er ihr seinen Wunsch übermittelt hatte. Erstes war es ein großer Deal-Breaker für Drew, und zweitens hatte sie die Mutter noch nicht einmal kennengelernt.

In der ‚The Drew Barrymore Show‘ diskutierten die Moderatorin, Valerie Bertinelli und Ross Mathews über eine Geschichte des ‚People‘-Magazins über eine Frau, die ihre Hochzeit absagte, als sie herausfand, dass ihr Verlobter heimlich mit seiner Mutter ein Haus gekauft hatte. Sie sagte: „Das ist mir passiert – wer auch immer Sie sind, Madame, da draußen – ich habe so etwas durchgemacht wie Sie, obwohl ich nicht verlobt war.“ Es soll sich um einen ihrer ersten Freunde gehandelt haben, mit dem Drew zusammenziehen wollte, und sie war aufgeregt über den Umzug, aber dann wandte sich das Blatt. „Wir haben das süßeste kleine Haus in Los Feliz, Kalifornien. Wir ziehen ein, er sagt: ‚Übrigens, meine Mutter kommt zu uns.‘ Und ich dachte mir: ‚Oh… Okay! Das ist so cool! Wie lange?‘ Und er sagte: ‚Wie, vielleicht für immer? Auf unbestimmte Zeit. Sie wird bei uns einziehen.‘ Ich dachte buchstäblich: ‚Ich muss gehen. Ich muss gehen. Bist du verrückt? Deine Mutter – habe ich deine Mutter kennengelernt?‘ Er sagte: ‚Nein.‘ Ich sagte: ‚Also, ich kenne deine Mutter nicht?‘ Er sagte: ‚Nein, ich denke, es wird okay sein.‘ Ich sagte: ‚Ich habe Mutter-Probleme! Ich gehe. Hier ist mein Wäschekorb – ich bin raus!'“

Drew bestand darauf, dass ein solches Verhalten „nicht in Ordnung“ sei. Der 50-jährige Star wandte sich direkt an die Frau in dem Artikel und sagte in die Kamera: „Ma’am, es tut mir so leid, dass Ihnen das passiert ist. Es ist nicht in Ordnung, zu springen, wenn die Mutter kommt, um bei dir einzuziehen.“