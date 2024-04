Stars Drew Barrymore: (K)eine heiße Nacht mit Jordan Knight

Drew Barrymore - 2023 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 13:57 Uhr

Die Schauspielerin erinnert sich an eine Anekdote aus ihrer Teenager-Zeit zurück.

Drew Barrymore verbrachte den „keuschesten“ Abend ihres Lebens mit Jordan Knight.

Die US-Schauspielerin verrät in ihrer Talkshow, dass sie sich als Teenager einst im Hotelzimmer des New Kids on the-Block-Sängers wiederfand. Ihre Begeisterung darüber sei grenzenlos gewesen. Doch die Nacht endete anders als erwartet.

Im Gespräch mit Jordans Bandkollegen Donnie Wahlberg und seiner ‚Blue Bloods‘-Kollegin Bridget Moynahan erzählt Drew: „Ich dachte an einen Abend, an dem ich durch ein Meer von Mädchen in einem Hotel auf dem Sunset Strip ging. Es war in den späten Achtzigern, frühen Neunzigern, und ich durfte in Jordan Knights Hotelzimmer gehen. Es war, als ob ich buchstäblich die Fantasie eines jeden Mädchens ausleben durfte.“

Zu ihrer damaligen Enttäuschung sei aber nichts weiter passiert, als dass der Boyband-Star Musik spielte. „Alles, was wir taten, war, dass er auf dem Keyboard spielte, und gegen drei Uhr morgens ging ich nach Hause“, fasst die 49-Jährige die Nacht zusammen. „Es war der herrlichste, keuscheste Abend meines Lebens. Ich dachte nicht, dass es so enden würde. Ich weiß, dass ich damals nicht wollte, dass es so abläuft.“