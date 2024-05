"Trage dich in meinem Herzen" Dritter Todestag: Vanessa Blumhagen erinnert an Jan Hahn

Vanessa Blumhagen erinnert bei Instagram an Jan Hahn. (jom/spot)

SpotOn News | 04.05.2024, 17:46 Uhr

Moderator Jan Hahn ist 2021 gestorben. Am dritten Todestag hat Kollegin Vanessa Blumhagen ihn mit emotionalen Worten in einem Instagram-Post gewürdigt.

Vanessa Blumhagen (46) hat bei Instagram an den verstorbenen Jan Hahn (1973-2021) erinnert. Vor drei Jahren, am 4. Mai 2021, erlag der langjährige "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator einer Krebserkrankung. Zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto mit Hahn schreibt seine Kollegin: "Drei Jahre… Ach, Jan!" Weiter erklärt Blumhagen in ihrem Posting, dass wenn sie manchmal wach liege, all die Erinnerungen hochkommen würden. "Unsere späten Frühstücks-Dates in Berlin. 'Heute zahl ich!', 'Aber das nächste Mal dann wieder ich!' Und immer wieder sehe ich dein Lachen vor mir."

Zudem erklärt die Promi-Expertin aus dem "Frühstücksfernsehen" zu der Bedeutung des veröffentlichten Fotos auf ihrem Account mit rund 210.000 Followern: "Bei dem Treffen auf dem Foto oben hast du mir verraten, dass du nochmal Papa wirst. Was für ein wunderbarer Moment! Alles war so leicht. So schön. So voller Zuversicht. Wie immer mit dir." Dass so viele Menschen den Moderator immer noch in ihrem Herzen tragen würden, "gefällt dir sicher, wo auch immer du jetzt bist", schreibt Blumhagen weiter. "Ich trage dich auch bei mir, zusammen mit unseren Erinnerungen." Viele Instagram-User zeigten sich ebenso traurig unter dem Post und brachten in Kommentaren ihr Mitgefühl zum Ausdruck. "Er fehlt so sehr", kommentierte etwa Moderatorin Jennifer Knäble (44) den Post ihrer Kollegin.

Das hat seine Kollegin an Jan Hahn geschätzt

Auch 2023 hatte Blumhagen an Hahns Todestag an ihn erinnert. Zu gemeinsamen Erinnerungsbildern schrieb sie damals unter anderem: "Ich möchte dich anrufen, wenn ich nicht weiter weiß, weil diese Branche so verrückt ist. Du hast mir immer so geduldig zugehört. Und Tipps gegeben. Und immer nachgefragt, wie's mir geht. Und egal, wie doof alles war, wir haben immer gelacht. […] Ach, Jan. Du fehlst. Immer. Und immer mehr."

Von 2005 bis 2016 war Jan Hahn beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen. Ab 2017 moderierte er bei RTL "Guten Morgen Deutschland". Hahn war dreifacher Vater. Seine jüngste Tochter kam 2019 zur Welt.