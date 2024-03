Aller guten Dinge sind... Drittes Kind: Sarah und Dominic Harrison verraten das Babygeschlecht

Sarah und Dominic Harrison sind seit 2017 verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 16:25 Uhr

Sarah und Dominic Harrison haben bereits zwei Töchter und erwarten nun ihr drittes Kind. Bei Instagram hat das Influencer-Paar seiner Community jetzt das Babygeschlecht verraten.

Dominic und Sarah Harrison (beide 32) freuen sich derzeit auf ihr drittes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündeten die Influencer am Valentinstag (14. Februar) auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Am vergangenen Donnerstag gab es dann eine große Gender Reveal Party mit Freunden und Familie. Welches Geschlecht dabei enthüllt wurde, wollte das Paar zunächst für sich behalten. Doch am Tag darauf teilten sie die Neuigkeit nun auch mit ihrer Community.

In einem Clip vom 8. März ist der Moment zu sehen, wie das Paar rosa Rauch in den Himmel steigen ließ und die Gäste der Party in Jubel ausbrachen. Nach den zwei Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (3) erwarten die beiden demnach ein weiteres Mädchen.

Glückwünsche zu den "drei Prinzessinnen"

Zahlreiche Social-Media-Kollegen und Promis gratulierten dem Paar unter dem Post. "Alles Gute für eure drei Prinzessinnen", kommentierte die ebenfalls schwangere Angelina Pannek (32). "Aller guten Dinge sind drei und das zum Weltfrauentag! Herzlichen Glückwunsch", schrieb Aleks Petrovic (33). "Spätestens jetzt hat Dominic im Haus nichts mehr zu sagen", witzelte zudem Jana Ina Zarrella (47).

Sarah Harrison, frühere Sarah Nowak, wurde durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2015 bekannt, war "Playmate des Jahres" und nahm 2015 an "Promi Big Brother" und 2022 an "Das große Promibacken" teil.

2017 heiratete sie den ehemaligen Basketballspieler und Personal-Trainer Dominic Harrison. Die beiden betreiben seitdem ihren gemeinsamen Youtube-Kanal "Team Harrison". Im November 2017 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Juli 2020 folgte Töchterchen Nummer zwei. Seit 2020 lebt die Familie in Dubai.