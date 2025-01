Am Freitag geht es im TV los Dschungelcamp 2025: Alle Promis sind schon in der Wildnis

Die zweite Promi-Gruppe auf dem Weg in den TV-Dschungel: Timur Ülker, Jürgen Hingsen, Pierre Sanoussi-Bliss, Nina Bott, Lilly Becker und Yeliz Koc (v.l.). (wue/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 13:03 Uhr

Im Fernsehen geht es am Freitag los, alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel befinden sich mittlerweile aber schon im Dschungelcamp.

Auf ins nächste große Dschungelabenteuer! Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 24. Januar, alle teilnehmenden Promis machen sich allerdings bereits einen ersten Eindruck vom Lager und leben sich schon einmal ein, bevor die Zuschauerinnen und Zuschauer die Stars wieder bei Ekelprüfungen und Lagerfeuermomenten beobachten können. "RTL" teilt mit, dass mittlerweile alle Prominenten ins Camp gezogen sind.

In zwei Gruppen in den Dschungel

Dem vorprogrammierten Lagerkoller stellen sich in diesem Jahr zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die wieder ein breites Spektrum abdecken. Bereits am gestrigen Mittwoch hatten sich dem Sender zufolge Sportkommentator Jörg Dahlmann (66), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Reality-Star Sam Dylan (33) sowie Alessia Herren (23), Edith Stehfest (29) und Maurice Dziwak (26) aufgemacht. Der Sender teasert einen "sehr hohen Umweg" auf dem Weg ins Camp an.

Am heutigen 23. Januar folgten dann demnach Model Lilly Becker (48), "Der Alte"-Star Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Schauspieler Timur Ülker (35), Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66), Reality-Teilnehmerin Yeliz Koç (31) sowie Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (47).

Den Einzug der beiden Gruppen, die ersten Prüfungen und sicherlich auch wieder viele Geständnisse gibt es ab dem 24. Januar täglich ab 20:15 Uhr bei RTL (auch via RTL+) zu sehen. Die Sendung wird erstmals komplett zur Primetime gezeigt. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) führt erneut durch die Show.