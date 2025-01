Am 24. Januar in Down Under Dschungelcamp: Die wichtigsten Sendetermine und alle Dschungelshows

Sonja Zietlow und Jan Köppen melden sich erneut aus dem australischen Dschungel. (jom/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 15:30 Uhr

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kehrt am 24. Januar zurück. Das sind die wichtigsten Sendetermine und alle Shows rund um den Dschungel im Überblick.

Ab Freitag, 24. Januar machen deutsche Promis wieder den australischen Dschungel unsicher. Das Reality-TV-Urgestein "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (auch bei RTL+) geht in die 18. Staffel und beherrscht bis zum Finale am 9. Februar das RTL-Programm. Doch auch dann ist noch nicht Schluss. Diese Termine sollten sich Fans im Kalender markieren.

Dschungelcamp-Ausgaben, "Die halbe Stunde davor" und "Die Stunde danach"

Los geht es zunächst also am Freitag um 20:15 Uhr live bei RTL und im RTL+-Livestream. Danach wird es täglich, auch an den Wochenenden, eine Dschungelcamp-Ausgabe zur Primetime geben. Das Finale ist für Sonntag, den 9. Februar, angekündigt. Wem die regulären Folgen noch nicht genug sind, bekommt weitere Infos rund um den Dschungel in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Wie gewohnt werden sich Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (55) täglich mit einer Live-Show aus Köln melden und Gäste im Studio begrüßen. Dazu gehören ehemalige Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper, Angehörige aus dem aktuellen Teilnehmerfeld und prominente Dschungel-Fans. Am 24. Januar soll die Show ab 23:15 Uhr zu sehen sein. Danach variieren die Ausstrahlungstermine, meistens ist es jedoch ab 22:15 Uhr so weit.

Sogar vor den regulären Folgen haben Fans die Möglichkeit, sich zumindest freitags und samstags auf den neuesten Stand zu bringen. Der Livestream "Die halbe Stunde davor" findet auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Dschungelcamps statt. In der Ankündigung heißt es: "In Anlehnung an 'Die Stunde danach' wird hier die Community Teil des Geschehens: echtes Dschungel-Feeling ab 19:45 Uhr von und mit der Community, denn ausgewählte Fans können live im Kölner Studio mit dabei sein und im Anschluss gemeinsam die Sendung verfolgen." Zudem werden auch hier bekannte Dschungel-Gesichter, Influencer und bekennende Fans mit dabei sein.

Weitere Dschungelcamp-News bieten die RTL-Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" mit Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel (37) und "Punkt 12" mit Ex-Dschungelkönig Ross Antony (50).

Das Finale, das Wiedersehen und das Nachspiel

Am Sonntag, 9. Februar, wird dann der Nachfolger oder die Nachfolgerin der amtierenden Dschungelkönigin Lucy Diakovska (48) gekrönt (20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+). Nach zwei Wochen Dschungel-Wahnsinn müssen die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei einer letzten Prüfung ihre Siegerqualitäten unter Beweis stellen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden dann im Voting über die Dschungelkrone 2025.

Am Montag, 10. Februar (20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) folgt sogleich das große Wiedersehen der diesjährigen Camperinnen und Camper. In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" wird auf die Staffel und die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zwei Wochen zurückgeblickt. Auch mögliche Konflikte und Entgleisungen könnten dann noch einmal zur Sprache kommen.

Für Letzteres bleibt dann auch noch mal in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" Zeit. RTL zeigt die Sendung am Sonntag, 23. Februar (20:15 Uhr, auch auf RTL+). Die Kandidatinnen und Kandidaten plaudern über ihre Zeit nach dem Camp und begleichen womöglich noch offene Rechnungen.