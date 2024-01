4,71 Millionen Zuschauer Dschungelcamp: RTL freut sich über starken Quoten-Auftakt

Das Klassenfoto der Staffel 2024: Am Freitagabend konnten die Zuschauer den Einzug der zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp verfolgen. (ae/spot)

SpotOn News | 20.01.2024, 09:26 Uhr

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" funktioniert auch nach 20 Jahren noch: Die erste Folge der aktuellen Staffel lockte am 19. Januar jedenfalls viele Zuschauer vor die Bildschirme. Der Sender RTL freute sich in einer Pressemitteilung über das gute Abschneiden seines "Erfolgsformats".

Erfolgreicher als die Auftaktfolgen der vorherigen beiden Staffeln ist die Premiere 2024 am Freitagabend verlaufen: Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr 4,71 Millionen Zuschauende ein. 3,29 Millionen waren es bei den werberelevanten 14- bis 59-Jährigen. RTL freut sich in dieser Gruppe über "hervorragende 32,3 Prozent Marktanteil" und bei den 14- bis 49-Jährigen sogar über "herausragende 38,8 Prozent Marktanteil". "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" habe sich in beiden Zuschauergruppen "die Marktführerschaft auf dem Sendeplatz" gesichert.

Dschungel-Show interessiert bis in die Nacht hinein viele Zuschauer

Im Gegensatz zu früheren Jahren begann die rund dreieinhalbstündige Auftaktfolge zur 17. Staffel bereits zur Primetime. Wie auch "DWDL.de" berichtete, gelang ihr die beste Zielgruppen-Quote seit 2020. Bis in die Nacht hinein seien RTL hohe Quoten sicher gewesen. 2,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen schauten zu, womit die Live-Show die Freitags-Liste "mit überdeutlichem Vorsprung" anführe. Zum Vergleich: Auf Platz zwei landete die "Tagesschau" im Ersten mit rund 0,92 Millionen. Auch die After-Dschungel-Show "Die Stunde danach" kam noch auf 27,4 Prozent Marktanteil in der relevanten Zuschauergruppe.

2023 erreichte übrigens keine der 17 Dschungelcamp-Folgen so viele Zuschauer. Im Vorjahr lag der Bestwert bei gut 4,5 Millionen – das war im Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Premiere schauten 2023 rund 4,3 Millionen Fans.

Auch am heutigen Samstag läuft die zweite Folge ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. In der nächsten Prüfung werden Influencer Twenty4Tim (23) und Reality-Star Kim Virginia (28) antreten.