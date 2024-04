Neue Version des 80er-Klassikers Twenty4Tim und Dieter Bohlen präsentieren „Cheri, Cheri Lady“-Remake

Twenty4Tim holt zusammen mit Dieter Bohlen "Cheri Cheri Lady" wieder auf die Tanzfläche (tj/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 15:12 Uhr

Am heutigen 12. April feiert der Modern-Talking-Hit "Cheri Cheri Lady" eine zeitgemäße Wiederauferstehung: TikTok-Star Twenty4Tim hat den Song zusammen mit Dieter Bohlen und deutschem Text neu eingespielt.

Fast vierzig Jahre ist es her, dass Modern Talking im Jahr 1985 mit ihrem Super-Hit "Cheri Cheri Lady" einen Synthiepop-Ohrwurm erschufen, der sich bis heute ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Kein Wunder, dass sich immer wieder auch Musiker nachfolgender Generationen fasziniert dieses Achtzigerklassikers annehmen, um seine euphorischen Vibes in das neue Jahrhundert zu überführen. Nachdem 2019 der Rapper Capital Bra (29) mit "Cherry Lady" ein deutschsprachiges Remake des Songs auf den Markt brachte, knöpfte sich jetzt auch der TikTok-Star Twenty4Tim (23) den Superhit noch einmal vor – gemeinsam mit seinem damaligen Schöpfer Dieter Bohlen (70).

Video News

Singender Influencer im Dschungelcamp 2024

Twenty4Tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, wurde während der Corona-Krise mit lustigen Alltagsparodien auf seinem TikTok-Kanal bekannt. 2021 erschloss er sich mit seiner Teilnahme an der RTL-Spiel-Show "Pocher vs. Influencer" ein größeres Publikum, Anfang dieses Jahres war er als Kandidat der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu erleben, bei der er den dritten Platz erreichte.

Mit "Gönn dir" an die Spitze der Charts

Seit 2022 ist der umtriebige Influencer auch musikalisch unterwegs und erklomm mit seinem Song "Gönn dir" die Spitze der deutschen Single-Charts, gefolgt von seinem Album "Phoenix", das sich im Jahr 2023 ebenfalls Platz eins sicherte. Auch sein neuester Coup dürfte wieder von ähnlichem kommerziellen Erfolg gekrönt werden. Sein zusammen mit Pop-Titan Dieter Bohlen entwickeltes "Cheri Cheri Lady"-Remake, das am heutigen 12. April auf den Markt kommt, wird bei seiner jungen Fangemeinde absehbar für große Begeisterung sorgen.

"Cheri Cheri Lady, glaub', dass ich in Love bin"

Was eingefleischte Modern-Talking-Fans der ersten Stunde von dem Werk halten werden, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Die Neuinterpretation des Songs pustet zwar mit aktualisierten Beats und frischen Disco-Sounds den Staub von dem Achtzigerjahre-Klassiker, unterschreitet dabei allerdings auf textlicher Ebene sogar das ohnehin nicht besonders hohe lyrische Niveau des Originals. So heißt es im eingedeutschten Refrain nun: "Cheri Cheri Lady, glaub', dass ich in Love bin / Fühlt sich an wie high sein, was du mit mir machst / Cheri Cheri Lady, eine von Millionen / Augen schön wie Diamonds leuchten heute Nacht". Auch grenzwertige Reime wie "Lights out, zuckersüß so wie Schokosoufflé / Du bist royal, eine Princess auf der Champs-Élysées" in den Strophen machen die Sache nicht wesentlich besser bekömmlich.

Seinen rund 5 Millionen Followern auf TikTok wird das Remake mit Sicherheit trotzdem gefallen. Allen anderen bleibt das Original mit der markanten Falsett-Stimme Dieter Bohlens und die Erinnerung an die guten alten Modern-Talking-Zeiten.