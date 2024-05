Maurice als irrer Imperator „Kampf der Realitystars“: Waffenstillstand hält nicht lange

Maurice schreit Aleks (r.) an, die Security muss dazwischen gehen. (smi/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 23:31 Uhr

Der Waffenstillstand zwischen Aleks und Maurice hält gerade mal eine Folge. In Episode vier von "Kampf der Realitystars" eskaliert die Lage völlig, sogar Security muss eingreifen. Silva zeigt derweil den nackten Hintern - verbal und buchstäblich.

Alle wach? Silva Gonzalez (44) startet Folge vier von "Kampf der Realitystars" (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) mit einer Morgenlatte, im TV zum Glück nur andeutungsweise zu sehen. Der Hot Bandito freut sich, schließlich ist eine Morgenlatte für ihn "im mittleren Alter" nicht mehr selbstverständlich.

Dann kommt eine Frau am thailändischen Starstrand an, die das mittlere Alter schon hinter sich hat: Annemie Herren (60). Die Schwester von Willi Herren (1975-2021) und Tante von Alessia Herren (22) ist schon die dritte aus dem Kölner Clan bei "Kampf der Realitystars". Sie weint mehrfach vor Rührung, dass sie jetzt auch hier sein darf. Calvin Kleinen (32) freut sich über seine Wahltante, bei Maurice Dziwak (25) kommen "Muttergefühle" auf.

C-Promi Silva ist wenig begeistert über die Ankunft von Z-Promi Annemie. "Jetzt kommen die Auffüllkandidaten", murrt er. Die nächste Teilnehmerin ist noch weiter vom mittleren Alter entfernt. Es ist Lilo von Kiesenwetter: fast 70, Ex-Hippie und Seherin. Nicht Wahrsagerin, auf diese Unterscheidung legt sie wert.

Patientinnen im Herbst des Lebens vs. Opa auf Urlaub

Noch eine "Patientin" im "Herbst des Lebens" mault Silva und bestimmt Calvin zum "Altenpfleger". Dass der Sänger körperlich selbst nicht mehr ganz taufrisch ist, zeigt sich, als er mit durchsichtiger Unterhose in den Pool springt. "Wie ein Opa auf Urlaub" stellt Lilo fest.

Das Bestrafungsspiel ist ein Klassiker von "Kampf der Realitystars". In Dreierteams müssen die Promis ein Haus aus verschiedenfarbigen Legosteinen bauen. Der erste muss die Baupläne via Telefon an den zweiten übermitteln. Der brieft wiederum den dritten, der die Steine zusammensetzen muss. Eine grotesk schwierige Aufgabe, auch für überdurchschnittlich intelligente und ausgeglichene Menschen nahezu unlösbar wäre.

Nicht nur Elsa Latifaj (19) hat eine Rechts-Links-Schwäche. Cecilia Asoro (28) und Maurice fetzen sich wie erwartet am Telefon. Kein Team schafft die Aufgabe auch nur annäherungsweise. Die Strafe, die sie hätten verkürzen können, trifft sie also volle 24 Stunden. Immer wieder ertönen die Stimmen der Kultkandidaten Claudia Obert (62), Kader Loth (51) und Cosimo Citiolo (42) in Dauerschleife vom Band. Sie verstummen erst, wenn die Stars einen Pappaufsteller der jeweiligen Person finden, der auf dem Gelände versteckt ist.

Silva zeigt den nackten Hintern – verbal und buchstäblich

Währenddessen macht sich Silva weiter unbeliebt. Als Calvin den Pool säubert, erntet er ein vergiftetes Kompliment des Sängers: "Außer saufen und rauchen und die Frauen anbaggern, tut er auch mal was vernünftiges". Kevin Schäfer (34) streckt er ungefragt den nackten Arsch entgegen.

An der "Wand der Wahrheit" müssen die Promis diesmal nicht das Votum der Zuschauer antizipieren, sondern sich selbst in eine Reihenfolge bringen: Wer ist der Sendezeit-Master? Maurice sieht sich nicht zu Unrecht als größten Entertainer in der Show. Die meiste Sendezeit gefühlt tatsächlich er generiert. Die Kollegen wollen aber Calvin vor Maurice stellen. Obwohl der laut Maurice für nichts anderes außer seiner Liebelei mit Elsa steht.

"Asozial": Wand der Wahrheit sorgt für Totaleskalation

Die Lage eskaliert völlig. Maurice verhält sich laut Isi Glück (33) "wie ein kleines Kind". Elsa reagiert mit von der Regie überpiepsten Beleidigungen auf Maurices Attacken. Camp-(Groß)Mutter Lilo steht auf, sie ist geschockt über das "asoziale" Gebaren ihrer Mitbewohner. Elsa beteuert später immerhin, keine Schimpfworte mehr zu verwenden.

Calvin, Maurice und Isi landen an der "Wand der Wahrheit" ganz vorne. Zur Belohnung (oder Strafe) müssen sie einen Star rauswählen: Maurice will natürlich Elsa loswerden, für Calvin steht das selbstverständlich nicht zur Disposition. Als Kompromiss fällt ihre Wahl auf Keno Veith (42), der angeblich nicht genug Entertainment bringt. Der Ostfriese muss sofort gehen.

Das Safety-Spiel ist RTLzweis Hommage an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" des Muttersenders. Die Stars müssen zwar kein Buschschweinsperma schlucken, dafür für westliche Gaumen ungewohnte asiatische Spezialitäten wie Koriander, Qualle und Tausendjährige Eier. Die aus dem Dschungelcamp bekannte "Kotzfrucht" Durian ist auch dabei.

Wer das Essen schluckt, darf im Schleimbecken nach Sternen tauchen. Die darf man dann an Konkurrenten verteilen Wer drei Sterne hat, ist raus. Aleks Petrovic (32) liefert grandios ab. Er überwindet sich bei allen Spezialitäten und fischt jedes Mal die meisten Sterne aus dem Pool.

In der ersten Runde kickt Aleks sofort seinen Erzrivalen Maurice und dessen Anhänger Silva raus. Maurice zeigt sich einmal mehr als schlechter Verlierer, tituliert Aleks als "feige, falsche Ratte". Aleks gewinnt das Spiel klar und verdient. Er ist damit sicher vor einer Rauswahl.

Security muss eingreifen

Auf dem Weg zurück in die Sala eskaliert es zwischen Aleks und Maurice, die in der letzten Folge noch Frieden geschlossen hatten, völlig. Aleks nennt Maurice einen Verlierer, der beschimpft den Rivalen aufs übelste. Aleks verliert kurz die Selbstkontrolle, die er im Spiel so großartig demonstriert hat. Er rennt auf Maurice zu, Security greift ein. Doch Aleks begnügt sich damit, Wasser aus seiner Flasche in Richtung Maurice zu spritzen.

Im Camp hält Maurice einen Monolog, der eines irren Imperators vom Kaliber eines Nero würdig wäre. Er vergleicht sich mit Julius Caesar und verspricht, nie aufzugeben. Später entschuldigt er sich aber halbherzig bei Aleks – aber nur, weil ihm Silva die Entschuldigung Wort für Wort souffliert.

Die Stunde der Entscheidung steht an – und Maurice vor einem Rauswurf. Doch die Neuen Annemie und Lilo geben dem selbsternannten Kaiser eine zweite Chance. Stattdessen schmeißen sie Jenny Elvers (51) raus. Die soll einmal im Interview mit Willi Herrens Witwe Jasmin (45) schlecht über die Familie gesprochen haben. Alles nur ein Missverständnis, sagt Jenny. Doch die Entscheidung steht.

Aber die anderen Realitystars stimmen bei ihrem Scherbengericht doch sicher gegen Maurice? Nein. Aleks zeigt sich generös, er will seinen Erzfeind weiter auf dem Spielfeld demütigen. Die Kollegen stürzen sich statt auf Maurice auf Silva. Calvin schmiert ihm seinen Altenheimspruch unter die Nase, den Silva schamlos leugnet. Lilo und Annemie sind entsetzt, scheinen ihre Entscheidung gegen Jenny zu bereuen. Kevin gibt seine Münze Silva wegen dessen Nacktarschaktion. Silva bekommt schließlich den Rauswurf, um den er nahezu gebettelt hat.